中国外管局报告：6月末黄金储备1,658吨 较2009年4月公布规模增604吨

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周三发布2015年上半年中国国际收支报告提到，截至2015年6月末，中国黄金储备规模为1,658吨，较上次（2009年4月）公布规模增加了604吨。
该报告中“如何看待近期我国黄金储备变动”的专栏文章称，6月末，中国黄金储备余额624亿美元，与外汇储备之比为1.7%。虽然与3万多亿美元的外汇储备相比，中国黄金储备的规模不大，与外汇储备之比不足2%；但是从绝对量来看，中国的规模并不低。
以下为该专栏全文：
近期，人民银行按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）公布了黄金储备数据。截至2015年6月末，我国黄金储备规模为1658吨，较上次（2009年4月）公布规模增加了604吨。
根据国际收支统计原则，黄金分为货币黄金与非货币黄金，前者由央行持有，是一种金融资产，在金融账户的储备资产项下记录；后者由其他部门持有，是一种实物资产，在经常账户下的货物进出口中记录。央行增持黄金储备，根据交易对手可分为国内交易和国外交易。
国内交易不需要在国际收支平衡表中进行记录。国外交易需区分交易对手进行记录，只有与国外央行或国际组织的交易才记录货币黄金，从其他商业机构购买属于非货币黄金进口，记录在货物项下，这些非货币黄金通过黄金货币化（非交易变动）最后形成央行的货币黄金储备。
我国本次增持黄金的渠道主要包括国内杂金提纯、生产收贮、国内外市场交易等方式。其中，国内杂金提纯、生产收贮以及国内市场购买都属于国内交易，不需要在国际收支平衡表中进行记录。国外市场购买黄金的交易对手均是国外商业机构，而非央行或国际组织，因此不应记录为货币黄金增加，而应记录为货物进口。
考虑到本次增持黄金是多年来逐步累积的，进行追溯调整较为困难，因此国际收支平衡表中不再对这些交易进行记录和调整，未来发生交易时根据实际情况进行记录。
存量方面，央行的黄金储备余额记录在国际投资头寸表的储备资产项下，2015年2季度货币黄金余额变化与流量之间的差异形成约220亿美元的非交易变动，其中包括黄金货币化以及往期存量黄金的价格变化等。2015年6月末，我国黄金储备余额624亿美元，与外汇储备之比为1.7%。
虽然与3万多亿美元的外汇储备相比，我国黄金储备的规模不大，与外汇储备之比不足2%。但是，从绝对量来看，我国的规模并不低。
根据世界黄金协会（WCG）7月公布的数据，中国已超越俄罗斯成为全球第五大黄金储备国。排在前四位的美国、德国、意大利以及法国由于其本币均是可自由兑换货币，同时外汇储备规模较低，因此黄金储备与外汇储备之比较高。而我国作为尚未实现完全可兑换的发展中国家，外汇储备规模较大，黄金储备比例自然较低，因此不能仅以这一比例高低来衡量黄金储备规模是否合适。作为外汇储备全球第二大国的日本，其黄金储备的占比也只有2%。
黄金作为一种特殊的资产，具有金融和商品的多重属性，与其他资产一起配臵，有助于调节和优化国际储备组合的整体风险收益特性。但是，相对于其他外汇资产，黄金储备也有着一定的局限性。比如，黄金的价格波动较大，市场容量小，持有成本高，流动性欠缺等。
从价格方面来看，国际金价波动较大。2009年年初以来，黄金由每盎司800美元左右逐步上升到2011年中的高点接近1900美元，之后不到两年又回落到1200美元左右。价格的大幅波动不利于储备资产保持安全性。
从市场容量和流动性看，国际外汇市场的日成交量在5万亿美元以上，债券市场仅美国余额就有约50万亿美元，而国际黄金市场日成交量仅有约0.3万亿美元。因此大规模持有黄金作为储备资产难以满足随时变现的需要。
从资产的保值增值性来看，持有黄金储备不仅不能生息，还要支付托管费用以及存储费用等成本。
此外，中国已成为世界第一大黄金生产国，也是黄金消费大国。2015年上半年，我国累计生产黄金229吨，消费黄金561吨，其中，首饰制造用金412吨，金条及金币用金102吨，工业及其他用金47吨。可见，“藏金于民”成效显着，而从国家储备角度来讲，也没有必要和老百姓“争”金。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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