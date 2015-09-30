中国外管局报告：6月末黄金储备1,658吨 较2009年4月公布规模增604吨

路透北京9月30日 - 中国国家外汇管理局周三发布2015年上半年中国国际收支报告提到，截至2015年6月末，中国黄金储备规模为1,658吨，较上次（2009年4月）公布规模增加了604吨。

该报告中“如何看待近期我国黄金储备变动”的专栏文章称，6月末，中国黄金储备余额624亿美元，与外汇储备之比为1.7%。虽然与3万多亿美元的外汇储备相比，中国黄金储备的规模不大，与外汇储备之比不足2%；但是从绝对量来看，中国的规模并不低。

以下为该专栏全文：

近期，人民银行按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）公布了黄金储备数据。截至2015年6月末，我国黄金储备规模为1658吨，较上次（2009年4月）公布规模增加了604吨。

根据国际收支统计原则，黄金分为货币黄金与非货币黄金，前者由央行持有，是一种金融资产，在金融账户的储备资产项下记录；后者由其他部门持有，是一种实物资产，在经常账户下的货物进出口中记录。央行增持黄金储备，根据交易对手可分为国内交易和国外交易。

国内交易不需要在国际收支平衡表中进行记录。国外交易需区分交易对手进行记录，只有与国外央行或国际组织的交易才记录货币黄金，从其他商业机构购买属于非货币黄金进口，记录在货物项下，这些非货币黄金通过黄金货币化（非交易变动）最后形成央行的货币黄金储备。

我国本次增持黄金的渠道主要包括国内杂金提纯、生产收贮、国内外市场交易等方式。其中，国内杂金提纯、生产收贮以及国内市场购买都属于国内交易，不需要在国际收支平衡表中进行记录。国外市场购买黄金的交易对手均是国外商业机构，而非央行或国际组织，因此不应记录为货币黄金增加，而应记录为货物进口。

考虑到本次增持黄金是多年来逐步累积的，进行追溯调整较为困难，因此国际收支平衡表中不再对这些交易进行记录和调整，未来发生交易时根据实际情况进行记录。

存量方面，央行的黄金储备余额记录在国际投资头寸表的储备资产项下，2015年2季度货币黄金余额变化与流量之间的差异形成约220亿美元的非交易变动，其中包括黄金货币化以及往期存量黄金的价格变化等。2015年6月末，我国黄金储备余额624亿美元，与外汇储备之比为1.7%。

虽然与3万多亿美元的外汇储备相比，我国黄金储备的规模不大，与外汇储备之比不足2%。但是，从绝对量来看，我国的规模并不低。

根据世界黄金协会（WCG）7月公布的数据，中国已超越俄罗斯成为全球第五大黄金储备国。排在前四位的美国、德国、意大利以及法国由于其本币均是可自由兑换货币，同时外汇储备规模较低，因此黄金储备与外汇储备之比较高。而我国作为尚未实现完全可兑换的发展中国家，外汇储备规模较大，黄金储备比例自然较低，因此不能仅以这一比例高低来衡量黄金储备规模是否合适。作为外汇储备全球第二大国的日本，其黄金储备的占比也只有2%。

黄金作为一种特殊的资产，具有金融和商品的多重属性，与其他资产一起配臵，有助于调节和优化国际储备组合的整体风险收益特性。但是，相对于其他外汇资产，黄金储备也有着一定的局限性。比如，黄金的价格波动较大，市场容量小，持有成本高，流动性欠缺等。

从价格方面来看，国际金价波动较大。2009年年初以来，黄金由每盎司800美元左右逐步上升到2011年中的高点接近1900美元，之后不到两年又回落到1200美元左右。价格的大幅波动不利于储备资产保持安全性。

从市场容量和流动性看，国际外汇市场的日成交量在5万亿美元以上，债券市场仅美国余额就有约50万亿美元，而国际黄金市场日成交量仅有约0.3万亿美元。因此大规模持有黄金作为储备资产难以满足随时变现的需要。

从资产的保值增值性来看，持有黄金储备不仅不能生息，还要支付托管费用以及存储费用等成本。

此外，中国已成为世界第一大黄金生产国，也是黄金消费大国。2015年上半年，我国累计生产黄金229吨，消费黄金561吨，其中，首饰制造用金412吨，金条及金币用金102吨，工业及其他用金47吨。可见，“藏金于民”成效显着，而从国家储备角度来讲，也没有必要和老百姓“争”金。（完）