金价脱离两周高位 追随欧元疲势

* 金价微跌,因欧元疲软

* 3月成交量接近2011年9月水平

路透伦敦/纽约3月27日电---金价周二自两周高位小幅回落,因3月纽约商品期货交易所(COMEX)期权到期前的买盘消褪且市场跟随欧元疲势.

早盘时,期权到期前的买盘曾将金价推高至仅比每盎司1,700美元低4美元的水平,但金价随後回落至纽约盘中低点,因午盘前美元走强.

金价守在上日突破的100日及200日移动均线切入位上方,当时美国联邦储备理事会(FED)主席伯南克暗示美国利率将维持低位,助力金价走高.低利率将令持有黄金的机会成本保持在较低水平.

1755GMT,现货金报每盎司1,684.60美元,日内跌7.14美元或0.42%,盘中一度触及1,696.20美元的两周高位.

美国4月期金收於每盎司1,684.9美元,略低於周一结算价1,685.6美元.

集中在每盎司1,700美元附近的大部分买入及卖出期权在未触及执行价的情况下到期,并未触发任何买盘,因而未能给市场提供上行动能.

"它们将在未被触发的情况下到期.1,700美元将成为心理阻力位,"Great Pacific Wealth Management副主席及资产配置主管Sean McGillivray表示.

日成交量为15万口,相当於1,500万盎司,处於平均水平,但金价跌至1,681美元日低一度令成交量大涨,一分钟内成交超过2,300口.

本月迄今为止的成交量同样高於此前数月.

离本月结束还有三天,成交量已经达到313万口,即将超过2月的320万口水平.

这会成为去年9月以来最高的单月成交量.去年9月时金价曾触及每盎司1,920美元纪录高位,但当月底则大跌近400美元.

金价回吐盘初涨幅,跟随欧元走势.欧元兑美元失守,此前两日涨势动能消失殆尽.美元疲软通常会令金价获益,令其对持有其它货币的人来说比较便宜.

在风险较高资产上日走强後,对这些资产的胃纳大多持坚.全球股市触及八个月高位,因伯南克发表讲话,且预期欧元区将同意扩大危机防火墙规模.油价持稳於每桶125美元上方.

"我们的分析师认为市场在消化美联储将於2013年加息的消息时动作太大,而伯南克的讲话暗示美联储将加息时间推迟到2014年,"巴克莱资本在报告中指出.

"我们认为低利率和长期通胀压力将持续支撑金价."

黄金上市交易基金(ETF)周一增持黄金.全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD.P)增持约6吨,填补上周部分降幅.该基金上周黄金持仓量减少10吨.

现货银跌0.58%至每盎司32.64美元.现货铂金(白金)升0.60%,报每盎司1,652.49美元.现货钯金则微跌1.3%至654.5美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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