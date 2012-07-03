黄金劲扬1.5% 触及两周高位

* 黄金触及两周高位,因原油和大宗商品上涨

* 美国制造业趋势疲弱,提升量化宽松希望

* 美国市场将在周三休市

* 市场关注周五的美国非农就业数据

路透纽约7月3日电---金价周二上涨1.5%至两周高位,此前有迹象显示美国经济放缓,引发投资者预计全球央行将推出新货币刺激计划.

黄金亦受对冲通胀买盘的扶助,因为伊朗核计划紧张局势升温,令原油价格大涨,同时谷物价格也因美国中西部乾旱导致的供给忧虑而攀升.

过去两个交易日里,黄金已上涨近5%,之前数据显示美国6月制造业萎缩,为近三年来首次.5月工厂新订单指数表现超出预期,但今年整体趋势为走软,令人们加倍担心经济复苏正失去动能.

美国经济放缓、欧洲债务危机和迹象显示中国经济降温,暗示政策制定者很可能采取大胆举措来避免衰退.

"我们相信,如果再有证据表明美国经济放缓,那麽将需要下一轮货币刺激计划,届时黄金价格将受到扶助."汇丰首席商品分析师James Steel称.

1823GMT,现货金上涨1.5%,报每盎司1,619.90美元.

美国8月期金上涨24.10美元,结算价报每盎司1,621.80美元.

现货银劲扬2.9%,报每盎司28.27美元.

汤森路透初步数据显示,成交量连续第二个交易日保持清淡,较30日均值低40%,在周三美国独立日假期前,市场从事交易的人员较少.

重要的美国非农就业数据将在周五公布,投资者将据此推断美国联邦储备理事会(美联储, FED)未来行动方向.根据一份路透调查,6月非农就业岗位料增加90,000个.

欧洲央行(ECB)有可能在本周稍晚将利率下调至纪录低位.黄金上周五大涨3%,当时欧洲领导人达成了支持银行业并降低借贷成本的协议.

不过,实货需求仍不振.亚洲现货金市场买盘活动仍然清淡,上周尾段曾有一波热炒,当时金价曾短暂跌破每盎司1,550美元水平.

铂金系金属方面,现货铂金(白金)上涨2.3%,报1,482.25美元.现货钯金则劲扬3.8%,报每盎司593.20美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1621.80 24.10 1.5 1595.30 1625.70 102,187

COMEX白银期货 28.28 0.781 2.8 27.390 28.445 29,217

COMEX铂金期货 1491.40 33.10 2.3 1449.20 1493.80 6,615

COMEX钯金期货 598.90 20.90 3.6 574.30 600.25 3,559

现货金 1619.90 23.22 1.5 1595.60 1624.70

现货银 28.270 0.790 2.9 27.460 28.430

现货铂金 1482.25 33.50 2.3 1451.04 1484.75

现货钯金 593.20 21.45 3.8 577.03 598.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)