金价升2% 因股市和大宗商品市场下跌

路透纽约/伦敦1月20日 - 金价周三升2%，受益于全球股市跌至两年半低位，油价持续大幅下挫至13年低位，导致其他大宗商品市场普遍走低。

但交易员称，亚洲的现货需求疲弱限制黄金回升至本月触及的高位1,112美元。

现货金攀升至1,109.20美元的盘中高位，1942 GMT，报每盎司1,103.36美元，涨1.5%，美国2月期金收涨1.6%，报每盎司1,106.20美元。

全球股市势将录得纪录来表现最差的月度之一，美元兑日圆跌至逾一年低位，但美元兑六种主要货币持平。

U.S. Bank Wealth management资深投资策略师Rob Haworth称，对比其他市场的大幅下挫，黄金的上涨势头温和。

“(黄金遇到)基本面上的阻力，是通胀预期(下降)。黄金通常被看成是对冲通胀的工具，”Haworth称。

“如果没有通胀问题，黄金买兴不多，”他称。

国际货币基金组织周二在不到一年时间内第三次下调了全球经济增长预期，此前中国发布2015年经济增长率放缓至25年来最慢。

汇丰银行分析师James Steel称，中国市场的金价比全球金价略有升水，但世界第二大黄金消费国印度却贴水。

现货铂金跌至七年低位的每盎司809.85美元。

现货银上涨1.1%，报每盎司14.18美元，现货钯金下跌0.3%，报每盎司490.42美元。(完)