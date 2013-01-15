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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 17:02 BJT

全球金市: 现货金上涨1%,受美联储主席的言论影响

路透伦敦1月15日 - 金价周二上涨1%至每盎司1,683美元,受美联储主席周一言论影响,贝南克暗示联储并不急于撤回货币刺激措施.

0847GMT时,现货金 报1,680.64美元,此前曾触及1月3日来最高1,683.70美元.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 侯向明; 审校 沈以文)

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