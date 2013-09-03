金价上涨1.3% 因美共和党议员支持对叙利亚动武

* 市场关注美国对叙利亚动武的决定

* 美国和以色列进行联合导弹测试，燃点避险买盘

路透纽约/伦敦9月3日 - 金价周二攀升1.3%，因两名资深共和党议员支持奥巴马总统发出的向叙利亚实施有限打击的呼吁，国际社会怀疑叙利亚总统阿萨德使用化学武器袭击平民。

金价扭转最初跌势，此前美国众议院议长贝纳(John Boehner)和美国众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)均表示支持向叙利亚采取军事行动，支持奥巴马。

“当看到支持叙利亚可能遭攻击的消息，金市出现买盘，而美股缩减涨幅，”U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek说。

Matousek也表示，市场对9月实货需求的期待也提振金价，通常情况下，9月实货需求十分强劲，因印度珠宝商会在9月增加库存，为印度教节日作准备。印度人通常会在节日期间大量购买黄金。

现货金一度升至1,416美元的高位，在1830 GMT，上升1.3%，报每盎司1,411.86美元。

美国12月期金上涨15.90美元，报每盎司1,412.00美元。

路透初步数据显示，成交量较30日均值多约15%，部份原因是美国市场周一因劳工节假期休市，被推迟的交易使周二成交量上升。

周二，以色列在事先未通报的情况下与美国在地中海地区进行联合导弹测试。俄罗斯雷达侦查到此次测试，并公布了此事。消息公布后，全球金融市场感到不安，交易员寻找叙利亚将遭攻击的蛛丝马迹。

现货银上涨0.7%，报每盎司24.30美元。现货铂金攀升1.4%，至每盎司1,534.74美元，现货钯金升0.4%，报每盎司715.22美元。

(编译 利棣儿；审校 母红)

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