金价攀升1.4% 因寄望美联储将继续执行刺激计划

* 金价连涨第四日，本周累计攀升逾5%

* 伯南克重申宽松货币政策立场

* 一个月黄金远期拆借利率处于负值区域，预计供应紧缺

路透纽约/伦敦7月11日 - 金价周四攀升1.3%，至近三周高位，逼近1,300美元，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席伯南克重申将在一段时间内继续执行货币刺激政策后，投资者纷纷买入黄金对冲通胀。

伯南克周三表示，在可预见的未来仍需要高度宽松的货币政策。受此推动，金价延续涨势，连涨第四日。

伯南克的讲话引发股市上扬，美元走软。之前，美联储发表的最新一次政策会议记录显示，很多委员希望在撤走经济刺激举措前，看到更多就业市场稳步改善的证据。

周三前，经济学家曾预计美联储可能从9月开始缩减每月850亿美元的购债规模。

现货金盘中攀升2.7%，至6月24日以来最高1,298.36美元。1800 GMT，上扬1.4%，报每盎司1,281.40美元。

美国Comex期金收涨32.50美元，报每盎司1,279.90美元，根据路透初步数据，成交量为225,000口，较30日均值高出10%。

黄金拆借成本仍接近2009年1月以来最高水平，反应在大量清盘后持有黄金的银行供应不断减少，且对实货黄金产品的需求很有韧性。

周二，黄金远期拆借利率(GOFO)，即持有黄金的银行通过互换协议借出黄金换取美元的利率，仍处于负值区域，为-0.05%，暗示短期内供应可能紧缺。

不过，投资者人气仍然谨慎。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周三的黄金持仓量减少0.1%，至3,019.2万盎司，触及2009年2月以来的新低。

黄金强势推高银价。现货银攀升至三周高位20.26美元。最新上扬3.6%，至每盎司20.02美元。现货铂金攀升2.3%，报每盎司1,403.24美元。现货钯金小涨0.3%，报每盎司714.97美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1279.90 32.50 2.6 1262.10 1297.20 188,626

COMEX白银期货 19.956 0.791 4.1 19.430 20.250 48,390

COMEX铂金期货 1407.60 39.50 2.9 1376.20 1413.50 9,604

COMEX钯金期货 718.20 4.40 0.6 715.20 731.85 3,870

现货金 1281.40 17.76 1.4 1264.41 1298.36

现货银 20.020 0.690 3.6 19.430 20.260

现货铂金 1403.24 31.24 2.3 1381.00 1409.50

现货钯金 714.97 2.47 0.3 718.02 728.50(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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