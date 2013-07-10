金价上涨 因对美联储将继续执行刺激计划抱希望

英国消费者借贷激增 银行有蒙受损失的风险--央行
路透伦敦4月4日 - 英国央行周二称，消费者借贷激增意味着银行有蒙受损失的风险，同时警告为了争夺家庭贷款业务，部分银行可能放松信贷标准。
* 美联储官员希望在开始缩减购债前，看到就业市场持续复苏的更多迹象
* 预期美联储将可能在较长时间继续执行刺激计划，令金价上涨
路透纽约/伦敦7月10日 - 金价周三上涨0.5%，将升势延续至第三日，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)6月会议记录显示部份官员希望在撤走刺激计划前，看到就业复苏正稳步展开的更为确凿的迹象。
在美联储最新会议记录公布后，黄金价格最多升1%。
美联储周三公布的6月会议记录显示，尽管美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员们就可能需要在短期内开始缩减经济刺激规模达成一致，但一些委员希望在开始撤走刺激政策前，看到就业复苏正稳步展开的更为确凿的迹象。金融市场普遍预计美联储可能从9月开始缩减每月850亿美元的购债规模，但会议记录显示，时间并不确定。
“金价对美联储会议记录作正面反应，会议记录为量化宽松政策将维持相当长时间提供了依据，”管理逾10亿美元资产的Sica Wealth首席投资长Jeffrey Sica说。
1834 GMT，现货金升0.5%，报每盎司1,255.61美元。
在美联储公布会议记录前，美国Comex-8月期金上涨1.50美元，收报每盎司1,247.40美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1247.40 1.50 0.1 1242.20 1264.50 156,241
COMEX白银期货 19.165 0.027 0.1 18.985 19.405 31,164
COMEX铂金期货 1368.10 -0.50 0.0 1356.00 1378.50 5,014
COMEX钯金期货 713.80 16.45 2.4 697.85 715.00 2,910
现货金 1255.61 6.77 0.5 1244.53 1265.01
现货银 19.300 0.070 0.4 19.060 19.420
现货铂金 1361.49 -2.01 -0.1 1356.50 1375.00
现货钯金 709.72 13.72 2.0 699.77 713.00(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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