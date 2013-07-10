金价上涨 因对美联储将继续执行刺激计划抱希望

路透纽约/伦敦7月10日 - 金价周三上涨0.5%，将升势延续至第三日，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)6月会议记录显示部份官员希望在撤走刺激计划前，看到就业复苏正稳步展开的更为确凿的迹象。

美联储周三公布的6月会议记录显示，尽管美国联邦公开市场委员会(FOMC)委员们就可能需要在短期内开始缩减经济刺激规模达成一致，但一些委员希望在开始撤走刺激政策前，看到就业复苏正稳步展开的更为确凿的迹象。金融市场普遍预计美联储可能从9月开始缩减每月850亿美元的购债规模，但会议记录显示，时间并不确定。