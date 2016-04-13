焦点：人民币黄金定盘价4月19日推出 18家机构参与制定--消息

图为在维也纳Austrian Gold and Silver Separating Plant 拍到的金砖，摄于2016年3月18日。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透新加坡4月13日 - 一名消息人士表示，中国的主要银行、金矿商、以及全球最大珠宝零售商--周大福，将是18家参与制定中国新推出的人民币黄金定盘价成员之一。

两家外资银行也将参与。人民币黄金定盘价将在4月19日推出，这是中国朝成为金价制定者迈出的最大一步。

作为全球最大的黄金生产国、进口国和消费国，中国不愿在国际交易中依赖美元定价，认为自己在市场的份量应当赋予其设定金价的资格。

人民币黄金定盘价预计不会马上给占主导地位的伦敦和纽约定盘价带来威胁，但最终可能给亚洲更大影响力，尤其是当人民币完全自由兑换时。

消息人士称，参与其中的10家中资银行包括中国工商银行(601398.SS)、农业银行(601288.SS)、中国银行(601988.SS)、建设银行(601939.SS)、及交通银行(601328.SS)等；消息人士不愿具名，因未获得对媒体发言的授权。 消息人士称，有两家外资银行将加入，但并未点名是哪两家。

消息人士称，全球最大珠宝零售商周大福(1929.HK)、瑞士贸易商MKS、中国黄金集团、山东黄金集团也将是会员。 MKS证实将会参与其中，周大福则拒绝置评。

目前尚未能取得其他业者说法。

中国黄金定盘价将源于上海黄金交易所的1千克合约，而上海黄金交易所将会作为主要交易对手。

指标定盘的报价单位是人民币/克，每日进行两次定价，基于每个交易时段开始交易几分钟内的报价。

未能立即联系到上海黄金交易所对此置评。

伦敦金是每日在电子交易平台上两次定盘，共有12家机构参与定价，该定盘价刚推出时的参与者为6家。

伦敦金定盘以前是通过银行间电话会议予以确定，之后由于在2012年爆出Libor定价操纵丑闻，引发了指标定价的大变革，改为电子平台报价。

外资银行的支持对于人民币黄金定盘在国际市场上的推广使用将是至关重要的，但由于该定盘在监管方面的敏感性，中国难以让外资银行认同该定盘。（完）