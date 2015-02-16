《RUSSELL专栏》黄金怀抱多头行情憧憬 但眼下现实环境仍不轻松

图中为在慕尼黑ProAurum金行中拍摄到的金砖。 REUTERS/Michael Dalder

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 蔡美珍/洪曦/高琦/张若琪

路透澳洲朗塞斯顿2月16日 - 金价似乎陷入一种拉锯状态，困在实际需求情况与可能出现的情况之间。

世界黄金协会(WGC)的最新季度报告，透露出目前影响金市的几种不同力量，也让人了解到为何金价花了近两年时间胶着于狭幅区间。

WGC在黄金需求趋势2014年报告所呈现的整体状况就是，去年是2009年以来最弱的一年。

这很符合现货金去年总计小跌1.8%的表现，而仔细分析需求的细节情况，则可以看出哪里是要紧处。

印度去年重新拿下全球最大黄金市场地位，总需求达842.7吨，但仍比2013年下滑14%。

中国退居第二，总需求813.6吨，较上年大减38%，因为中国消费者在2013年创下购金纪录之后，买气退潮。

最重要的是，亚洲这两大黄金市场的引擎到底出现了什么情况，因为两国占据全球黄金消费需求的半壁江山。

印度政府对黄金进口的禁令已经解除，国内经济也在上升，这似乎可以看作是印度的利好。然而，这个南亚国家还能再创造出多少需求，仍然是个问题。

印度需求回升到每年约1,000吨的水平，这样的期望并不过分，而且无疑将为实货黄金市场带来支持。

**中国的疑问**

而中国的疑问就更多一点，继2013年金价大跌时的购买热潮过去之后，消费者需求的强劲程度存在很大不确定性。

中国的反腐败以及廉政建设，可能会限制国内黄金需求的上升，这或许也让买家心存忌惮。

本周中国春节假期，将为消费者需求的状况提供一些线索。

若浏览中国黄金需求图表，请点选：link.reuters.com/cev93w

世界黄金协会还将全球黄金需求进行分类，其中黄金需求最大的是珠宝行业，占总需求的比例略超过一半。

珠宝黄金需求在2014年同比下降9.7%，但除中国外，其他地区的需求则坚挺，发达国家可见更多买需。

再一次，中国成为导致金币和金条投资急剧下滑的主因，但黄金上市交易基金(ETF)也呈现净流出，只不过不像2013年金市重挫时期那样严重。在发达国家，黄金ETF是投资者参与金市投资的主要渠道。

科技行业的需求占到全球黄金需求的约10%，随着更为便宜的替代品的涌现，这部分需求展现出温和的长期下降趋势。

2014年央行的黄金净购买量上升，虽明显低于2012年的水平，不过这依然构成金市需求的一个稳固来源。

**多头行情还需等待**

整体看，全球金市的需求情景如下：珠宝行业和央行的需求都相当稳健，但投资性需求较为疲软。

展望2015年，上述趋势将如何发展呢？珠宝黄金需求料将进一步提升，因为欧洲以外的全球其他地区经济都有所改善。

来自印度的需求可能走强，而中国稳定的需求料也将带来正面推动。

投资需求则可能较不明朗；因美国结束量化宽松(QE)，欧洲却在加码QE，形成两股相对的力量。

美国利率将上升，及欧洲的通缩疑虑，都可能使金价走弱；但如果欧洲投资人真的担心货币宽松或希腊退出欧元区将打压欧元贬值，那么黄金可能因避险需求而受惠。

但避险需求提高可能恰成为抑制金饰需求的因素，因消费者会减少花在仍被视为奢侈采购的支出。

而尽管央行黄金净购买量是一大亮点，但是否能维持当前那样的购买程度，还存在疑问。

俄罗斯尤其如此。去年俄罗斯在整体央行黄金净购买量中约占35%，但卢布2014年重贬可能削弱了该国央行买进美元计价资产的能力。

那就是黄金目前何以困在实际需求情况与可能情况之间的原因。

当前黄金实货需求稳定，预示价格将维持在每盎司约1,140-1,400美元的近期区间内。

要让黄金多头重现，实货和投资者需求都得高于当前水准；这种状况或许会出现，但现在还没有见到。(完)

(译文审校 王兴亚/郑茵)

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