金价受美国利率前景拖累续跌 铂金跌至六年半低点

路透纽约/伦敦9月28日 - 金价周一创两周半最大单日跌幅，延续上周五的颓势，本周稍晚美国将公布关键的就业报告，预计可能提升美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将升息的预期。

1815 GMT，现货金跌1.1%，报每盎司1,132.53美元，盘中一度下挫1.5%，至1,127.70美元日低，为9月9日来最大跌幅。

在美联储主席叶伦表示，预计将在今年稍晚开始升息后，金价上周五大跌，今日延续颓势。

美国12月期金收跌1.2%，报每盎司1,131.70美元。

“流入市场的资金不够，”商品投资公司Logic Advisors联合创办人Bill O'Neill表示，鉴于今日避险情绪拖累股市和商品市场下滑，而金市仍缺乏买兴对市场不是好兆头。

O'Neill还指出，上周五美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至9月22日该周投机商增加对黄金的多头押注，限制了交易商对金价上升的预期。

多位美联储官员本周将发表讲话，令市场保持了对美国货币政策的关注。交易商还将密切留意经济数据，包括本周将出炉的非农就业报告，以判断经济的强度。

现货铂金大跌超过3%，报每盎司914.25美元的六年半低点，周一下午跌3%，报915.74美元。

铂金上周录得7月来最大单周跌幅，因大众汽车排放丑闻令投资者担心汽车行业对铂金的需求下降。铂金被用在汽车的催化器中。

现货银跌3.5%，报每盎司14.55美元。现货钯金大跌2.3%，报每盎司645.75美元，上周急升近10%，创2011年12月来最大单周升幅。(完)