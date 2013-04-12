黄金和白银期货夜市交易年内料启动

* 黄金及白银期货夜市交易料年内可开跑

* 有助降低隔夜风险，提供更多交易选择

* 短期存分流预期，但预计对股市影响有限

路透北京4月12日 - 中国国内期货夜盘交易渐行渐近。中国证监会周五称，同意启动期货市场连续交易试点，并拟选择国际化程度比较高的黄金、白银期货开展夜盘交易试点，预计相关准备工作年中基本就绪，年内可正式开始交易。

分析师表示，夜盘的推出，在帮助降低隔夜风险的同时，也给投资者更多的交易选择，但预计不会大量分流期市日盘甚至股市的资金。

“相比期市而言，国内股市的规模和成交量都要大很多，再加上目前上期所黄金和白银期货的成交量和持仓量都不算大...，夜盘的推出估计不会对股市有太大影响，”申银万国期货黄金分析师牛野表示。

银河证券首席策略分析师秦晓斌亦认为，启动期货连续交易虽然短期或从心理层面对股市有一定影响，令资金有一些分流预期，但预计对股市影响不大，因为毕竟两者还是有风险偏好不一样的地方。

证监会新闻稿称，根据黄金、白银的品种特性、市场条件和国内外相关市场的交易时间，上海期交所拟将每周一至周五的21：00至次日凌晨2：30作为连续交易时段.

而该时段与上海黄金所夜盘时间基本一致，并覆盖了芝加哥商业交易所集团（CME Group）旗下成交量最大的黄金电子盘的活跃交易时段，及伦敦金银市场协会每日第二次现货定价盘时间。

“资金总是追随行情的，各个品种都是如此，如果金银在夜盘时段出现较大波动，自然会吸引到资金进场参与，”永安期货研究中心分析师杨熙就表示，“参与金银交易的投资者相对固定，夜盘还是首先会主要吸引这一领域的投资者。”

另外，新闻稿并指出，目前上期所已基本完成了连续交易的相关规则制定，并公开征求了市场意见。在根据征求意见情况修改完善后，上期所将正式对外发布。而对连续交易涉及的资金汇划等问题，上期所也在积极准备。

从2011年开始，证监会便组织期货交易所对延长交易时间进行了深入研究。证监会表示，连续交易的推出，有利于国内客户及时消化国际市场信息，通过国内市场管理风险。

上海期货交易所3月就连续交易细则征求意见，拟推出目前交易时间段之外，规定品种的夜市交易。中证报此前引述该所相关负责人表示，此次试点品种为黄金和白银期货。 （完）

(发稿 丁琦/尹嫄婷；审校 李文科/林高丽)

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