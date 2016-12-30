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市场报道 | 2016年 12月 31日 星期六 03:14 BJT

标题新闻：COMEX期金和期银2016年分别升7.1%和13.8%，均为四年来首次录得年度升幅

COMEX为纽约商品期货交易所

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