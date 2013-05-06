金银期货夜盘料于6-7月启动

* 夜盘交易料将于6-7月份启动

* 有利于活跃黄金期货，但整体影响或不太大

* 仍有待证监会放行

路透北京5月6日 - 面对近期动荡的黄金市场，国内期货投资者将很快迎来一种新的交易模式。上海期货交易所消息人士周一对路透表示，黄金和白银期货夜盘交易有望于今年6-7月份推出，这标志着中国期货业在完善和创新的道路上迈出重要一步。

分析师指出，金银期货夜盘的启动，有利于降低隔夜风险，但对整体市场的影响应该不大。

“从交易模式本身而言看，(夜盘的推出)对市场的影响不会太大，估计黄金期货交易会比现在活跃一些。”中粮期货工业品部总监梁丽娟表示，并称期货公司由于需要增加守夜盘的人员，工作量可能会增加，但很多期货公司已做好相应计划。

国际金价此前出现大幅震荡，4月短短两个交易日内大跌14%，令国内投资者面对黄金期货日盘的骤然跌停手足无措，也凸显推出连续交易对化解隔夜跳空风险的重要意义。

上述不愿具名的交易所人士表示，计划启动的夜盘交易时间为每周一至周五的21：00至次日凌晨2：30，交易币种为人民币。这与此前证监会的新闻稿的细节相一致。

**仍有待证监会放行**

另一位上海期交所内部人士表示，目前夜盘的准备工作已经差不多了，证监会正常批复的话应该可以顺利推出。

中国证监会在4月同意启动黄金和白银期货的连续交易试点，上期所拟将每周一至周五的21：00至次日凌晨2：30作为连续交易时段。证监会新闻稿并预计年内可正式开始交易。

另外，针对有关上期所可能开通黄金24小时交易的传言，上述两位消息人士均予以否认，称目前正在准备的只有金银的夜盘时段交易。

“如果证监会没有批给我们的话，我们也不可能开展相关的业务。”其中一位消息人士对路透表示。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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