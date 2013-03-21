上期所拟推黄金和白银期货夜市交易

路透上海3月21日 - 中国期货交易所就连续交易细则征求意见，拟推出目前交易时间段之外，规定品种的夜市交易。中证报周四引述该所相关负责人表示，此次试点品种为黄金和白银期货。

刊登在上海期货交易所的征求意见稿称，“连续交易”是指除上午9:00-11:30和下午1:30-3:00之外由交易所规定交易时间的交易；连续交易品种为交易所规定的期货品种；“交易日”是指从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘结束。

报导称，在连续交易时段的选择上，将黄金和白银期货品种连续交易的时间设在21:00至次日凌晨2:30，一方面能保证期货公司正常完成日盘结算，另一方面尽量覆盖国际市场的主交易时段。

上期所相关负责人表示，黄金和白银的现货定价时间在北京时间的夜间，且黄金和白银品种市场规模和承受力适中，国内外价格联动紧密，市场条件最为成熟，市场呼声最为强烈，具有较好的试行条件。

报导并援引主营业务为有色金属、贵金属冶炼的豫光金铅公司相关负责人指出，推出连续交易制度有利于完善贵金属品种的交易模式，更好地与国际市场形成联动，提升中国价格在世界定价体系中的地位，使产业客户在一个交易时间更为宽泛、更加国际化的期货市场规避相关品种的交易风险，实现套期保值。

具体细节方面，征求意见稿规定连续交易期间只能通过远程交易席位进行交易；连续交易期间不办理开户业务等。另外，若出现由于计算机终端、通信系统等交易设施发生故障致使10%以上的会员不能正常交易等情况，交易所可调整连续交易开市收市时间，或者暂停交易。(完)

参看详情，可点选上海期货交易所网站(here)

(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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