调查：英国退欧后的不确定性令金银价格涨势可期

图为3月18日在奥地利维也纳拍摄到的金条。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透伦敦7月18日 - 英国公投作出退欧决定促使分析师今年再度上调对金价的预期，该决定曾给金融市场造成巨大冲击，并推动金价反弹至两年高位。

过去两周一项针对25名分析师和交易员的调查显示，其对今年黄金均价的预期为每盎司1,280美元，高于4月份同类调查中的1,209美元，较年初调查中的预期提高了近15%。

现货金今年迄今为止的均价为1,230美元，第三季均价料为1,340美元，第四季料升至1,350美元，2017年或进一步升至每盎司1,363美元。

“英国退欧公投导致不确定性以及对政治、金融和经济震荡的担忧升温，影响的不仅仅是英国而且还是整个欧洲，并且潜在影响到全球经济，”法国兴业银行的分析师Robin Bhar称。

“(这带来了)避险买盘。”

分析师称，英国退欧提高了美国联邦储备理事会(美联储/FED)推迟加息的机率，而英国、欧元区和日本的央行可能会进一步放松政策。

“对政策进一步放松...以及美联储可能推迟加息的预期将是今年金价的关键决定因素，”凯投宏观分析师Simona Gambarini表示。

“11月份的美国总统大选可能也会增加不确定性。”

对银价的预期也被上调，但分析师担心银价在略逾一个月的时间内就飙升三分之一之后可能会大幅回调。今年银价已累计飙升50%。

调查预计，今年的平均银价或为每盎司17.09美元，较4月份调查中的预期提高10%。今年迄今的平均银价XAG=为每盎司16.10美元，而近期的大幅上涨曾使银价逼近两年高位，达21.107美元。

明年平均银价料为18.50美元，为2014年以来最高年度均价。

“工业需求不再那般糟糕，投资需求亦不错，并且银矿供应出现下降，”美银美林分析师Michael Widmer称。

“市场确实在恢复平衡，这是我们得出今年有可能达到每盎司20美元水平的基础。”(完)