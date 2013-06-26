黄金和白银均挫至2010年末以来低位

路透伦敦6月26日 - 黄金和白银周三均挫至近三年低位，因为美国经济数据强劲，助燃了市场对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将缩减超宽松货币政策的恐慌情绪，促使投资者结清贵金属仓位。

现货金一度跌至2010年9月以来的最低位每盎司1,233.05美元，0807 GMT时，下跌3.1%至1,237.36美元。美国8月期金跌37.90美元至1,237.20美元。

现货银一度跌至2010年8月以来的最低位18.55美元，最新下跌4.4%至每盎司18.81美元。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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