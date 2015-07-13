金价下滑 因希腊协议和美联储升息迹象带动美元上涨

路透纽约/伦敦7月13日 - 金价周一下滑1%，因美元兑欧元上涨，此前希腊和债权人达成协议，将就救助计划展开磋商，且有迹象显示美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍在今年升息的轨道上，也令金价承压。

希腊和债权人达成有条件协议，将可能获得950亿美元的三年贷款。

现货金XAU=盘中下跌至每盎司1,150.78美元的日内低位，1842 GMT，跌0.6%，报每盎司1,156.42美元，之前连续三周下跌。

8月美国期金GCv1收低0.2%，报每盎司1,155.40美元。

“既然已达成救助协议，投资者可能回到股市等较高风险资产，可能会看到贵金属的吸引力进一步下降，”Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada说。

希腊危机没有带动大量黄金零售买需，主因是美元上涨，和美国升息前景，美国升息使持有黄金的机会成本上升。

“希腊危机期间黄金表现欠佳，且对美联储将在今年升息的预期已持续了很长一段时间，金价目前已接近生产成本，”Sharps Pixley执行长Ross Norman说。

美元兑一篮子主要货币.DXY上升0.8%，且全球股市上涨，进一步降低投资者对黄金等避险资产的兴致。

美联储主席叶伦上周五暗示，尽管对就业市场仍持谨慎态度，但美联储仍在年内升息的轨道之上，这也拖累金市的表现。

现货银XAG=下跌0.9%，至每盎司15.45美元。现货钯金XPD=上涨1%，至每盎司655.25美元，现货铂金XPT=上扬0.3%，报1,031.75美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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