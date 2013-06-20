全球金市：现货金和现货银双双触及数年低位，受累于美联储言论

路透伦敦6月20日 - 现货金 周四扩大跌幅至3.3%，触及2010年10月以来最低位1,306.25美元，现货银 亦跌3.7%至每盎司20.52美元，触及2010年9月以来最低，受累于美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示计划将削减超宽松货币政策。(完)