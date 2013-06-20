全球金市：现货金和现货银双双触及数年低位，受累于美联储言论

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透伦敦6月20日 - 现货金 周四扩大跌幅至3.3%，触及2010年10月以来最低位1,306.25美元，现货银 亦跌3.7%至每盎司20.52美元，触及2010年9月以来最低，受累于美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示计划将削减超宽松货币政策。(完)
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路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。