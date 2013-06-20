版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 20日 星期四 16:25 BJT

全球金市：现货金和现货银双双触及数年低位，受累于美联储言论

路透伦敦6月20日 - 现货金 周四扩大跌幅至3.3%，触及2010年10月以来最低位1,306.25美元，现货银 亦跌3.7%至每盎司20.52美元，触及2010年9月以来最低，受累于美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示计划将削减超宽松货币政策。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐