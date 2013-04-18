黄金断崖式下跌秒杀中国多头 盼跨境对冲及国内夜市作救生索

* 国际黄金启动断崖式下跌套牢中国多头

* 国内工具有限只能做空国际市场减少损失

* 时差风险日益明显

* 国内开启夜市交易迫在眉睫

作者 丁琦

路透北京4月18日 - 14%！短短两天内，国际金价创下30年来最大跌幅。对中国投资者而言，隔夜因素导致国内市场跳空无量跌停，工具匮乏又令止损无门，真是苦不堪言。

不过，不少有国际投资经验的私募基金，在发现国内市场平仓无望后，及时选择在夜间于国际市场放出空单，则相对减少了的损失。

业内人士因此指出，这次在黄金断崖式下跌中，国内投资者出现的无奈跨境对冲之举，也说明中国大宗商品夜市交易的推出已迫在眉睫。

“周一期货跌停后我们一发觉(多单)平不出来，马上做空了美盘黄金，”北京一家私募投资机构的经理方先生对路透表示，”后来的走势证明，这一对冲决策帮我们避免了进一步损失。”

事实上，面对近期金市的大幅震荡和国内的隔夜跳空风险，一些有条件的国内投资者转而通过海外市场进行对冲。亦有坚守黄金市场的投资者在考虑套利等策略，但国内投资工具有欠完善，仍是市场的隐忧所在。

上海中期黄金分析师李宁就强调，黄金外盘大跌，国内连续两个跌停，风险实在是太大，现在对推出夜盘的需求更迫切，不然晚上的波动风险实在是太大了。

目前中国黄金市场的投资品种除实物金外，国内主流黄金投资品种有上海金交所的黄金现货延期交收(Au(T+D))，上期所的黄金期货，各大银行蓬勃兴起的纸黄金业务以及少量挂钩黄金等贵金属的基金产品等，而在成熟发达国家市场占据投资比例非常大的黄金ETF尚在酝酿之中，贵金属夜市交易亦仍在试点中。

国投信托的高级黄金分析师师晨冰指出，期货夜市的推出是一大进步，肯定会能帮助投资者起到规避隔夜风险的作用，但也仅限于一部分，因为从征求意见稿看，连续交易增加的主要是美国时段，金银等贵金属在欧洲时段的交投也非常活跃，今后如能覆盖到会更加理想。

**多头惨遭“黄金劫”**

由于黄金在过去12年来每年均录得涨幅，这让各路金市买家收益颇丰，尤其是更偏重于单边持仓的中国投资者，但这波凌厉的下跌，却让中国投资者很受伤。

的确，在金价异常波动期间，一味奉行单边策略的保证金交易方式，极易因方向错误导致大幅亏损，而若遇到类似本周初国内市场无量跌停难以平仓的情况，则意味着损失惨重甚至发生“爆仓”等极端事。

不过市场人士强调，黄金的避险功能尽管会因此类风险事件而有所下降，但长期看，黄金因其独有的货币、金融和商品等多重属性，其在投资市场仍是资产配置的必需品。

“一开盘就跌停，全天都没打开过，止损砍仓也得排长队啊，”上海的黄金期货投资者张先生在周一表示。这天由于挂单比较早，他幸运地平掉了多头持仓。而随着其后欧美时段金价的继续暴跌，“死扛”多单的后果会更加严重。

以期货为例，此前上期所黄金期货的正常保证金比例为7%，期货公司一般会在此基础上加3个百分点，如果连续两日跌停，意味着一手合约最初的保证金有将损失殆尽。

“黄金这波大跌十分罕见，我们在(金交所黄金)T+D和期货方面的投资都损失不小，”上海一家小型私募投资公司一交易员表示，“为了(确保)流动性和保证金，我们还主动削减了股票和其他商品的持仓。”

国内一位贵金属交易员就强调，经过这一波大跌的行情，投资者不能再拘泥于之前对黄金的看法和操作策略，进行必要的仓位控制和及时的风险对冲十分必要。

不过，上述私募公司人士亦称，出于风险考虑近期会适当降低黄金配置的比重，但长期看仍会考虑这个品种。

另一家国内商业银行的交易员表示，金价的大跌会让一些保守的投资者离场观望，但鉴于黄金市场的参与群体相对固定，长期看还是不会缺乏投资者和机构的参与。

中国主权财富基金—中投公司监事长金立群周三亦表示长期看涨金价，并称中投目前持有黄金头寸。

**国内平仓无门**

但也有市场人士指出，由于内外盘的时差关系，加上国内各类黄金投资工具的局限性，有时即便知道风险所在，也难以在操作层面上化解或进行合理的对冲。

的确，处于初级发展阶段的中国黄金市场最近几年增长迅猛，无论是实物黄金还是投资需求，中国市场俨然成为拉动黄金市场发展的重要发动机，伴随着中国黄金市场投资品种纷出，中国投资者亦不断加大黄金在资产配置中的比重。

但中国投资者必须面临的现实是，黄金投资品种和结构尚不完善，且国内大多数黄金投资者仅从黄金的单边涨跌中获利，黄金投资基本无策略可言。

“应该说目前的国内黄金投资体系已经初步形成，但在品种的规则方面还需进一步完善，”永安期货的杨熙表示。

此次黄金暴跌可谓罕见。现货金自上周五高点和本周一低点两天之内的波幅就高达惊人的242.81美元，这一水平基本接近2012年全年的高低价差。

周四0300GMT时，现货金报每盎司1,356美元，较上周五大跌前1,550美元以上的水准已下跌约200美元。而统计数据显示，2012年国际黄金价格年度振幅为17.6%，全年高低点相差约每盎司268美元。

多家国际投行随后纷纷下调金价预估，高盛在近期报告中将今明两年的黄金均价预估分别调降至每盎司1,545和1,350美元，并称塞浦路斯央行出售黄金储备或致使其他欧洲国家央行采取类似举动的担忧日益增强，可能是金价近期剧烈大幅波动的诱因。

**投资工具仍存缺憾**

此次暴跌导致的不仅仅是擅长单边持仓投资者的难以计量的亏损，更是对中国蓬勃发展中的中国黄金市场提出了更高要求，如何尽快完善夜盘连续交易，以及如何完善国内黄金投资品种和结构，并提升投资者的风险管理意识和水平等等。

从内外盘的实际走势看，周一国内黄金期货受上周五大跌盘初封跌停的前后，纽约商品交易所(COMEX)期金和伦敦现货金还处于微跌甚至平盘水准。此时无法及时砍仓止损的投资者若通过外盘锁单进行对冲，可规避其后欧美交易时段的抛盘和第二天国内盘的进一步跟跌。

业内人士表示，除了风险对冲外，具备外盘操作条件的投资者还可考虑日常的内外盘套利操作。

“由于国内外黄金市场的活跃交投时间不同，且内盘黄金通常易受到其他品种的短线波动影响，有时会出现内外盘套利的机会，”永安期货的分析师杨熙表示，“据我们测算，国内黄金期货相关合约与COMEX期金换算后价差达到每克2-3元（人民币）以上时，套利空间就可覆盖资金和交易成本。”

但无论是止损性质的对冲，还是博取价差收益性质的套利，都离不开内外盘的联动操作。这对于国内大多数不具备外盘投资渠道的散户而言难以企及。分析师指出，丰富和完善国内黄金市场投资工具，对于化解隔夜风险，满足不同风险偏好需求至关重要。

而目前中国市场的黄金投资品种数量日益增多，品种亦逐步完善，但也分别存在局限性，纸黄金交易成本比较高，黄金ETF尚未正式出炉，而期市连续交易试点亦仅覆盖美国时段。

“银行的纸黄金虽能24小时交易，但交易成本略高，不适合短线频繁操作；而黄金期货和延期的入市门槛偏高，尤其是期货在没有夜盘的情况下，遇到极端情况就会出现隔天直接跌停的风险。”

“黄金ETF能使买卖黄金的门槛更低，交易更加灵活，”一家正在筹备黄金ETF的基金经理表示,“这为不同风险偏好的投资者增添了又一个工具选择。”不过他也指出，无论哪种投资方式，黄金投资的风险控制还是要由投资者自己妥善把握。

此前中国证监会已同意启动期货市场连续交易试点，并拟选择黄金、白银期货开展夜盘试点，预计年内可正式开始交易。

此前中国证券报还报道称，由华安基金等两家基金公司率先与上海金交所、上海证券交易所合作开发的黄金ETF及联接基金已经进入最后冲刺阶段。(完)

(审校 李文科/黄凯)

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