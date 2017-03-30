供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告

路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。

Metals Focus在Gold Focus 2017报告中称，金矿产量创下纪录高位及珠宝商需求下降，将使今年金市供应过剩752吨。

但实物黄金投资增长5%--相当于49吨的额外需求，以及回收利用减少，正在使黄金供应过剩量从去年水准下滑。

该咨询机构补充称，尽管黄金供应过剩，但由于通胀上升，以及预计美国利率只是暂时上升，处于负值的短期实质利率应促使更广大的投资者投资黄金，从而推高金价。

“这是我们看多年底前金价的基本假设，” 该机构表示。

“整体而言，我们预计全年均价温和上涨3%至(每盎司)1,285美元。不过，金价年内或许出现更迅猛的涨势，在年底之前有可能最高触及1,475美元。”

若果真如此，那将是现货金自2013年年中以来的最高价位。

央行的黄金购买量去年减少了三分之一，2017年料进一步降至七年低点350吨。

供应面而言，金矿产出预计连续第九年增加，达到3,258吨，同时回收黄金的供应量下降7%至1,202吨。(完)