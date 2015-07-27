路透调查：金价年底之前料萎靡 等待2016年重振雄风

* 在第三季下跌后，金价今年均价预估为每盎司1,193美元

* 白银均价料为每盎司16.45美元

* 2016年金价料为每盎司1,250美元，银价料为每盎司17.21美元

* 相关图表：link.reuters.com/kaf35w

路透伦敦7月24日 - 路透周五公布调查结果显示，今年底前金价料走势困顿，要到2016年才会中止连跌三年走势；由于市场预期美国利率走高，金价已跌至五年新低。

这份调查于上个月访问了35位分析师及交易商，但是在本周抛盘之前完成，调查预期2015年黄金均价为每盎司1,193美元，较去年均价低6%，同时低于第一季末进行类似调查预估的每盎司1,209美元。

今年至今黄金XAU=均价为每盎司1,199美元，预料将在本季于每盎司1,170美元触底，在今年最后一季小幅回升至1,189美元。

在2015年初有个良好开局后，金价第二季表现萎靡，多处于1,200美元附近，周五更是跌至五年半低点1,077美元。目前报在接近每盎司1,082美元。

美国预料将推动近10年来的首度升息，对金价造成沉重压力。利率上扬不但导致持有不具收益性的黄金机会成本上升，也会提振黄金的计价单位--美元。

“美元走强以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)即将升息的预期，仍是带动金价走势的主要因素，”渣打分析师Nicholas Snowden表示。“有监于这些消息的影响力，我们目前预期金价上涨走势将较之前预估缓慢。”

“我们仍旧略偏看多，但在市场能够把美联储首度升息因素摆在一旁前，我们仍持审慎态度。”

调查预估金价2016年将上涨，许多人预期届时开始升息的影响将转淡。受访者预估2016年黄金均价为每盎司1,250美元，略低于2014年均价1,266美元。

金价先前历经12年涨势，于2011年创下纪录高位每盎司1,920.30美元，然而到如今已经回吐半数涨幅，因金融市场稳定性的疑虑已经消退，且股票等其他资产提供更优厚的回报。

银价XAG=预料将在第三季下跌至每盎司15.95美元，今年以来的均价为16.40美元；白银价格今年尾随黄金走低，7月初曾创下六个半月低点，预料今年最后一季将回升。

全年来看，银均价料为每盎司16.45美元，略低于第一季末的预估16.70美元。明年银价预估将回升至每盎司17.21美元。现货银周五报在14.55美元附近。

“银价前景仍与金价紧密相连，”Capital Economics分析师Simona Gambarini称。“在今年初有了强势开局之后，银价如今已回落。”

“然而若假设年底前金属价格如我们预期般地普遍回升，银价当下可能已经准备反弹。”(完)

(编译 张明钧; 审校 陈宗琦)

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