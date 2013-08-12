黄金大涨近2% 因ETF黄金持有量增加且实货供应紧张

* SPDR黄金持有量增加1.8吨，为6月10日以来首次上升

* 中国上半年黄金消费同比大幅增加

* 实货市场紧张支撑金价

路透纽约/伦敦8月12日 - 金价周一上涨约2%，触及约三周高位，因中国黄金消费强劲及黄金支持上市交易基金黄金持有量上升，点燃实货和投资买盘再次增长的希望。

白银上扬超过4%，至约两个月高位，跟随金价涨势，而近期强劲的美国及中国经济活动数据驱使部份投资人买入白银，因预期工业需求增长。

黄金升势延续至第四日，此前中国贸易数据显示上年半中国黄金需求同比增长。

全球最大上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust的黄金持仓量周五增加大约2吨，至911.13吨，为6月10日来首次增加。

现货金上扬1.7%，报每盎司1,336.24美元，稍早最多升2.2%，至7月24日来最高的1,343.06美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金收涨22美元，报每盎司1,334.20美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低大约30%。

技术图表显示，周一黄金涨势提振金价升至远高于50日移动均线，且分析师称下一道关键技术阻力位在100日移动均线切入位大约1,380美元。

现货银盘中升至21.45美元的约两个月高位，尾盘升4.2%，报每盎司21.39美元。

实货供应紧张，从美国COMEX期货市场不同月份黄金合约的价差不断收窄中反映出来。

连续第二日，COMEX-10月期金合约收位较12月合约高10美分，出现逆价差，即近月合约价格高于远月合约。

交易员说，自金价在4月创下225美元两日跌幅后，亚洲实货需求大量级纳金条和金币，创下纪录高位，导致近期市场有一些短缺。

现货铂金跌0.4%，报每盎司1,493.72美元。现货钯金下滑0.6%，报每盎司735美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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