金价上扬 但面临美股攀升带来的阻力

* 金价上扬，因美股连涨第二天且美元走强

* 乐观的美国就业和工厂订单数据以及美联储褐皮书均显示经济前景亮丽

* 韩国央行2月购买20吨黄金

路透纽约3月6日 - 金价周三上扬，但分析师预计，美国股市升至新高，以及数据显示美国经济改善，将损及黄金的避险吸引力。

韩国央行上月再度购买黄金的消息，以及黄金上市交易基金(ETF)黄金持仓量减少的情况将很快结束的希望均支撑金价。金价连涨第二日，之前连跌四日。

美国股市在升至新高后涨势延续，道指.DJI盘中连续第二日刷新历史高位，受助于就业和工厂订单数据令人鼓舞。美国联邦储备委员会(FED/美联储)褐皮书显示，1月美国经济持续成长，这也提振股市。

“寻求买入贵金属避险的人减少。在目前风险意愿高涨的情况下，投资者买入股票的兴趣更高，”期货经纪公司RJ O'Brien的高级商品经纪Phillip Streible表示。

1942 GMT，现货金上扬0.4%，报每盎司1,580.70美元，陷于不到20美元的狭窄区间内。

COMEX－4月黄金期货与周二持平，结算价报每盎司1,574.90美元, 根据汤森路透初步数据，成交量较30日均值高出约20%。

金价逆转稍早的跌势，且看似在周五低位1,565美元附近寻获支撑。

众议院通过立法向联邦政府注资至9月30日，以避免政府停摆，通缩压力因此得到缓解，这也支撑金价。

美元走强，使黄金涨势受阻。。

现货银攀升0.8%，报每盎司28.90美元。

今年，官方购买黄金的行动扶助抵消投资者买兴黯淡的影响。

韩国央行2月买入20吨黄金，在不到两年的时间内第五次购买黄金，使其黄金总持有量增至104.4吨。

其他贵金属中，现货铂金跌0.4%，报每盎司1,579.99美元。现货钯金上扬1.3%，报每盎司742.72美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1574.90 0.00 0.0 1566.40 1584.30 154,258

COMEX白银期货 28.803 0.199 0.7 28.520 29.140 35,617

COMEX铂金期货 1579.80 -5.90 -0.4 1574.50 1603.00 10,469

COMEX钯金期货 740.05 5.45 0.7 737.55 746.70 3,162

现货金 1580.70 5.64 0.4 1568.23 1584.40

现货银 28.900 0.240 0.8 28.590 29.060

现货铂金 1579.99 -5.76 -0.4 1579.25 1600.25

现货钯金 742.72 9.25 1.3 738.50 743.00(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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