金价上升 因法德领导人称和希腊的磋商大门仍然敞开

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/伦敦7月6日 - 金价周一上涨，因希腊民众在公投中反对救助条款后，法国和德国领导人向希腊表示，磋商的大门仍然敞开。
1908 GMT，现货金XAU=上涨0.2%，报每盎司1,169.25美元。美国期金GCv1收涨9.70美元，或0.8%，报每盎司1,173.20美元。
法国和德国领导人向希腊政府表示，希腊和债权人协商的大门仍然敞开，但促请希腊在欧盟峰会上提交可信的提议，以达成改革换贷款协议，从而避免退出欧元区。
BMO Capital Markets基本金属和贵金属分析师Tai Wong表示，法国总统奥朗德与德国总理梅克尔讨论了希腊问题，之后发表声明，金价因此上涨。
希腊公投结果令希腊到了一个从未有过的境地，银行业面临崩溃的风险。如果欧洲央行不增加紧急金援，希腊的银行可能在几天内就耗尽流动性。欧洲领导人周二召开峰会，讨论他们下一步的行动。
全球股市下跌，美国原油价格下滑近8%，此前希腊公布公投结果，且中国出台空前措施以遏止中国股市近期的急跌之势。
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，在希腊无法如期偿还IMF贷款前，截至6月30日该周，对冲基金和货币基金经理持有的COMEX黄金期货和期权多头头寸下降超过一半。
现货铂金XPT=在贵金属中表现最差，劲跌3.4%，至2009年3月来最低的每盎司1,043.50美元。
现货银XAG=下滑0.3%，至每盎司15.63美元。现货钯金XPD=下跌0.5%，报676.00美元，接近上周触及的两周低位。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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