金价上扬近2% 受助于中国数据和美元走软

* 中国的进出口数据点燃经济企稳的希望

* 美元指数连跌第五日

* 金市出现因美联储缩减购债规模的不确定性而被压抑已久的需求

路透纽约/伦敦8月8日 - 金价周四急升近2%，至1,310美元，因中国进出口意外强劲反弹，引发对经济企稳的乐观情绪，提升黄金对冲通胀的吸引力。

银价和铂金群金属（PGMs）也大涨，因数据显示，7月中国工业商品和原材料进口增加，且在逾两年成长放缓后，全球第二大经济体中国的经济显示出企稳的迹象。

美元对一篮子货币.DXY连跌第五日也扶助推升金价。

交易商称，压抑已久的买盘支撑金价，因近期经济数据好坏不一，且美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话引发市场质疑联储何时开始缩减刺激规模。

1932 GMT，现货金急升1.8%，报每盎司1,310.41美元。盘中触及1,313.95美元的高位，较位于50日移动均线的阻力位高出约1美元。

美国12月期金收涨24.60美元，至每盎司1,309.90美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。

中国贸易数据良好引发的需求希望提振铜和工业金属上扬，这进一步巩固了黄金作为通胀对冲工具的地位。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust称，其黄金持仓量周三再度减少4.5吨，使本周黄金持仓量累计减少8.1吨。

其他贵金属方面，现货银上扬3.6%，报每盎司20.27美元。现货铂金攀升3.6%，报每盎司1,487美元。现货钯金急升2.1%，报每盎司735.75美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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