黄金升1%至三个半月高位 因传闻ECB将推出刺激措施

* 英国报章报导欧洲央行将采取行动,扶助西班牙和意大利

* 黄金升至5月来的最高位,连涨第五天

* 铂金过去一周上升超过120美元,受南非消息带动

路透纽约8月21日电---黄金周二升至5月来的最高位,因臆测欧洲央行将采取行动,扶助西班牙和意大利,而铂金也触及三个半月高位,因南非矿场的暴力劳工骚乱令投资人忧虑供应.

黄金上升1.2%,为近一个月来单日最大涨幅,将黄金的升势延续至第五天,因报导称欧洲央行正准备缓和西班牙和意大利的借贷成本.

技术支持扶助金价攀升,因黄金升至其100天移动均线的上方,但分析师称,黄金的200天移动均线可能构成下一道阻力.美国股市在稍早触及四年高位也提振黄金买盘.美股之後回落.

"市场主要的忧虑仍是股市升幅已超过了可长期维持点,所以市场有一定程度的忧虑,且希望将资金多元化至黄金,"SICA Wealth Management的首席投资长Jeffrey Sica说.

"全球的经济数据还没有证明将出现经济复苏,除非各国主要央行挹注市场所预期的流动性,"他说.

现货金触及每盎司1,641.20美元高位,此为5月7日来最高.在1822 GMT,现货金升1.2%,报每盎司1,638.83美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金攀升19.90美元,报1,642.90美元.

路透初步数据显示,成交量较其30天均值低20%,但从周一成交72,000口创下年内低位後回升.

现货银上涨2.2%,报每盎司29.41美元.稍早,现货银升至每盎司29.51美元,此为6月初来最高.

交易商表示,英国每日电讯报称可以证实,德国媒体就欧洲央行专家正检视限制西班牙和意大利公债收益率计划的报导.

现货铂金触及每盎司1,508.25美元,为5月初来最高,最新升1.1%,至1,501.90美元.铂金近期上涨,令铂金从年初迄今上升超过7%,为今年表现最好的贵金属.

根据技术图表,过去四个交易日铂金升8%,令其相对强弱指标(RSI)升至70以上,处於显示市场超买的区域.

过去七天铂金的升幅最大,周二铂金的周度升幅超过120美元,因Lonmin旗下的全球第三大铂金矿场发生导致超过40人死亡的劳工骚乱.

现货钯金升2.8%,至每盎司620.40美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1642.90 19.90 1.2 1620.80 1643.60 114,412 COMEX白银期货 29.428 0.835 2.9 28.610 29.460 37,510 COMEX铂金期货 1507.80 9.60 0.6 1479.60 1511.00 10,889 COMEX钯金期货 624.20 16.50 2.7 597.40 626.15 4,903现货金 1638.83 18.74 1.2 1619.40 1641.20现货银 29.410 0.640 2.2 28.690 29.510 现货铂金 1501.90 16.70 1.1 1483.80 1508.25现货钯金 620.40 16.90 2.8 603.90 626.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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