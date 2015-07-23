金价暴跌催生美国鹰金币购买热潮

目前距离本月结束尚有一周多时间，而本月至今美国铸币局美国鹰金币的销量已经超过11万盎司，为2013年4月以来最高单月水平；因随着本周金价历史性的急跌，金价延续十年之久的涨势戛然而止，被压抑已久的需求由此迸发。