金价暴跌催生美国鹰金币购买热潮

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约7月22日 - 交易员称，本周金价重挫引发美国金币购买热潮。政府数据也显示，本月以来的金币销量已经创下两年多以来单月最高。
目前距离本月结束尚有一周多时间，而本月至今美国铸币局美国鹰金币的销量已经超过11万盎司，为2013年4月以来最高单月水平；因随着本周金价历史性的急跌，金价延续十年之久的涨势戛然而止，被压抑已久的需求由此迸发。
政府数据显示，本月至今的金币销量也高于6月76,000盎司的销售规模，而且是5月所售21,500盎司的五倍还多。(完)
(编译 刘秀红；审校 龚芳)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。