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国际财经 | 2015年 7月 23日 星期四 11:52 BJT

金价暴跌催生美国鹰金币购买热潮

路透纽约7月22日 - 交易员称，本周金价重挫引发美国金币购买热潮。政府数据也显示，本月以来的金币销量已经创下两年多以来单月最高。

目前距离本月结束尚有一周多时间，而本月至今美国铸币局美国鹰金币的销量已经超过11万盎司，为2013年4月以来最高单月水平；因随着本周金价历史性的急跌，金价延续十年之久的涨势戛然而止，被压抑已久的需求由此迸发。

政府数据显示，本月至今的金币销量也高于6月76,000盎司的销售规模，而且是5月所售21,500盎司的五倍还多。(完)

(编译 刘秀红；审校 龚芳)

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