版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 7月 23日 星期四 12:50 BJT

金价暴跌催生美国鹰金币购买热潮

交易员称，本周金价重挫引发美国金币购买热潮。政府数据也显示，本月以来的金币销量已经创下两年多以来单月最高。目前距离本月结束尚有一周多时间，而本月至今美国铸币局美国鹰金币的销量已经超过11万盎司，为2013年4月以来最高单月水平。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐