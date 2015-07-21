焦点：黄金12年大牛市半数涨幅化为乌有 下看1,000美元水准

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透伦敦7月20日 - 现货金最新的一波跌势使过去10年历史性大涨的一半成果化为乌有，周一金价跌回至关键技术支撑位，并有向下突破，进而跌向每盎司1,000美元的风险。
隔夜黄金在亚洲盘跌至五年低点每盎司1,088.05美元，这个水平大约是从1999年低点251.70美元涨至2011年9月创下的纪录高位1,920.30美元的50%回档位。
研究以往价格模式以寻找未来走向线索的技术分析师预计，金价将暂时保持这个水平。不过如果跌破，金价可能回落至近六年未见的低点。
“这个水平不仅是从1999年低点开始大涨的50%回档位，而且大约还是40年价格轴线的位置，该水平在1,095美元，”德国商业银行技术分析师Karen Jones表示。
支点线是从特定时期里的高点、低点和收盘获得的关键支撑或阻力区域。
“这次的价格走势看起来已经接近尾声，”Jones并称。“如果出于某种原因，1,087水平未能如预期般的守住，还有2008年3月的高点1,033美元和下方的心理支撑位1,000美元。”
而61.8%技术回档位接近890美元。
黄金跌至日低，是因为乐观的美国数据支撑了今年稍晚升息的预期，之后欧美卖家周五大量抛盘，然后卖家在亚洲盘跟进抛售。
**继续看跌，反弹料有限**
有人指出，这波跌势触发了止损卖单。
“1,130至1,135美元的支撑区域埋伏着许多止损单，”Cliff Green Consultancy的独立技术分析师Cliff Green说。“抛售的很大一部分都是技术性止损动作。”
短期来看，金价似乎已超跌，近期有可能反弹。德商银行的Jones说，金价的14日相对强弱指标(RSI)稍早时最低降至13。该指标低于30说明市场超卖。
但另外一些技术分析师称，鉴于周一金价的下跌程度，反弹空间可能将有限。
“对我来说，如果金价回升涨向1,143美元，就会考虑开始再次抛售，”瑞信分析师Christopher Hine说。“今天走势开启的是一波更大的空头趋势。1,087美元是下一道下跌目标...之后，在我看来，将相继下看1,044、1,033、1,006和1,000。”
金价2010年低点在1,044美元，1,006美元是2009年2月高点，此点位是金价自2008年低点开始的第一波涨势的峰值。
“当你展望未来三个月到六个月的时候，最后那可能太过保守了，”Hine补充说。(完)
(编译 李春喜/白云; 审校 徐文焰/李婷仪)
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