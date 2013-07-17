博客：黄金动荡走势令投资者踌躇不前

撰稿 Jan Harvey

投资者正等待金价更加趋于稳定，然后才肯将资金投向这个今年曾大幅下滑的资产，尽管经济复苏恐夺走黄金长期投资魅力的疑虑犹存。

6月时，金价在短短不到两周的时间里暴跌200美元，到每盎司1,180美元的近三年低点。而4月时曾经历了两日内更大幅度的下跌，当时更是创下了30年来金价最大的回调。

两次大跌后都伴随着反弹，第一次的反弹收复了一半以上的跌幅，第二次则反弹了逾100美元。不过金价未能在上述反弹的基础上再接再厉，令买家心存戒备。

金价下滑主因，为美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示可能逐渐削减每月850亿美元购债规模之后，机构投资者大举撤出金市。上述购债措施是美联储量化宽松计划的一部分。

这些联想近几周来已转淡。全球范围内，货币政策仍维持超宽松状态，美元重回守势，而对危机后欧元区复苏和中国经济增速的担忧仍挥之不去。

表面来看，这些都可令黄金显现投资魅力，尤其是在其处于近三年低点之时。不过基金的态度是谨慎的。

Schroders Diversified Growth基金经理Remi Ajewole说：“一定程度上讲，黄金已暂时受创...许多投资者都失去了信心，我们所看到它的波动性，尤其是4月的波动，已经把许多惶惶不安的投资者给洗出场。”

“接近1,200美元水准后，该类资产开始再度展现出吸引力，不过当下我们并不会信心满满地加仓。虽说到了很能引起人兴趣的价位，但我们还是想再等看看一些重要的触发位。”

上市交易基金(ETF)今年以来公告黄金流出达579吨，基金经理人称如此庞大卖压是阻止他们回到金市的主要因素。黄金ETF持仓目前处于逾两年来新低。

London & Capital首席投资官Pau Morilla-Giner说：“我希望看到ETFs结清仓位的速度能稳定下来...一周接一周，都是资金净流出。”

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**价值贮藏**

金融危机期间，黄金风生水起，在最初遭遇卖压之后大幅攀升，因投资者将其视为保值工具和对系统性风险的对冲工具。

美元的深跌，投资股市的意兴阑珊，加之全球央行向金融市场注入流动性，将金价推升至纪录高位。而推高金价的部分支撑因素现在还存在。

Morilla-Giner说：“如果需要对冲发达市场的量化宽松，或通胀问题，或美国的增长问题，那面黄金实际上是个成本非常低廉的看空期权。”

“过去几个季度，我们一直不愿意减少黄金曝险。而现在我们在等待波动性减弱，然后再度进场，”他表示。

London & Capital将其对黄金的曝险从2012年的约60%削减至不足20%。基金JPMorgan Natural Resources则将其贵金属曝险从去年末的28.1%削减至6月末的17.4%。

JPMorgan Natural Resources基金客户投资组合经理Nicole Vettise说：“美国的通胀预期依旧温和，有一些复苏的迹象，美元走坚，最近你们也听到，有传言说美联储可能会逐渐削减量化宽松规模...这种背景对金价走升起到了阻滞作用.”

Ajewole管理的基金已将黄金持仓比例从年初的约4%调降至仅仅0-0.5%的水平,而霸菱资产管理则将黄金曝险从去年末的近20%下调至接近10%.

“波动性使得在这个价位买入黄金十分困难，”霸菱的基金经理Clive Burstow说，“一个大的宏观冲击就可能改变黄金的态势...但我们认为有足够(巧妙方法)能让我们克服这些问题。我们认为趋势是上升的，但确是一个长期、缓慢的过程。”

美国货币政策、中国经济增长以及欧洲稳定性，三者均具有不确定性。在此背景下，投资者在2013年股市上升、金价下跌以及美元走坚态势能否延续等问题上看法分歧。除非情况能够更加明晰，否则像股票这类资产和原油等周期性大宗商品可能会将投资者从金市上吸引走。

当了投资者的香饽饽几年之后，黄金将不得不卸下这个光环，至少目前是如此。

汇丰环球投资管理绝对收益部门主管Charles Morris说：“美元早晚会到峰顶，通胀率将会上升，(美国股市)将耗尽动能，届时黄金将会变得被严重超卖。”