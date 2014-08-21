《焦点》金价波动率下滑导致投资魅力减弱，恐面临五年停滞期

**价值储藏**

并不是所有买家都寻求价格波动。比如，那些购买黄金用于价值储藏的投资者，就青睐稳定的市场。在印度尤其如此，从历史上说，印度是全球最大的黄金消费国，但雷曼兄弟倒闭后金价震荡，导致印度黄金买盘枯竭。

不过，对印度消费者的黄金供应业受到限制，因该国政府为了控制经常帐赤字，而限制黄金进口。这意味着，在价格更具吸引力时，印度的黄金购买也将受限。

同时，中国买家对金价稳定则看起来不太高兴。最近中国已经超越印度，成为全球最大黄金消费国。

无论如何，消费者需求都不会导致金价重复过去10年的飞涨状况。截至2011年9月的三年黄金价格翻番，主要归因于投资资金流入，因基金买进黄金以规避金融市场风险。

能够扭转黄金走势的一个因素就是，通胀大幅上升，但几乎没有分析师认为会很快出现这种情况。在另一个明确的驱动因素出现之前，投资者倾向于观望。

“从本质上说，供应充足，而需求则可能因波动率较低、利率上升和美元强劲而下滑，”汇丰的Morris说。(完)