《热点透视》金价跌势预警9月市场风雨欲来

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 石冠兰
路透伦敦8月7日 - 黄金可能再度在向市场发送警讯。金价再次下行，为春季暴跌以来最长跌势。原因可能是出于对美国联邦储备委员会(FED/美联储)9月收紧货币政策的忧虑重现。
4月时超过10%的金价跌幅预示着即将来临的巨变--美联储大规模量化宽松举措料将终结。自此之后，美国10年期公债收益率从1.6%跃升至2.6%。新兴市场下挫而大宗商品走势迟滞。唯一的明显赢家是发达国家的股市：美国标普500指数大涨约10%。
如今后续发展可能是上述历史重演，但或许发达市场股市也不会有好消息了。
美国的经济层面消息良好，足以让美联储高层们跃跃欲试。普遍被视为支持印钞的芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯，是最新表示最早可能于9月开始缩减量化宽松的官员。央行官员们越不担心，投资者就越是不安。
投资者的忧虑将进一步拖累金价，尽管跌势可能不像4月那么严重。但黄金有监测作用，表明其他领域还将有更大麻烦。根据推测，避险品种公债看来可能再度成为特别脆弱的一环。美联储减少购买，经济走强以及最终通胀升高都利空公债。公债收益率过低，其熊市还将延续很长时间。
大宗商品和新兴市场资产自两年前的2011年4月就展开颓势。对两者来说，美国复苏以及美元从极低水位逐渐升值，都是利空因素。如果现在美联储减少印钞，那么美元将进一步走升，商品和新兴市场有进一步走低趋势。
原油表现显示其能力抗这股下跌趋势，现在布兰特原油期货价格与4月处于同一水位。但油价可能随着美联储收紧政策而下跌。这会有利于商品需求和全球经济成长--这也是为什么美联储不应胆怯的一个好理由。
那么发达市场的股市将如何呢？6月的震荡可能比7月的冲高是更好的风向标。最终在没有了廉价融资的推动、且市场利率攀升的情况下，看来很难想象日益昂贵的股市不会受挫。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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