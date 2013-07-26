今年中国或成全球最大黄金消费国--世界黄金协会

路透伦敦7月25日（记者 Jan Harvey） - 世界黄金协会周四称，今年中国黄金需求可能达到1,000吨的记录高位，这意味着中国将取代印度成为全球最大的黄金消费国。

世界黄金协会主管投资的执行董事Marcus Grubb指出，2013年中国黄金需求将在950-1,000吨左右，且需求可能超出该区间的高端。

Grubb称，“以年度消费量计，中国今年可能首次成为全球最大的黄金消费国。珠宝和投资需求都是拉动因素。珠宝需求占比最大，而投资需求增长最快。”

上海黄金交易所数据显示，今年上半年实物交割量超过了去年全年，价格较国际现货金价的升水逾每盎司20美元。

汤森路透GFMS数据显示，去年包括珠宝和其他装饰与工业用途在内的中国黄金加工需求达到了590.5吨。

Grubb指出，印度黄金需求可能落在此前预估区间的低端，在850吨左右。印度政府今年采取行动抑制黄金进口，以削减创纪录的贸易逆差。

Grubb预计全球各国央行今年将买入约400吨黄金，低于2012年创下的48年高位532吨。他认为矿山供应“变数很大”，而回收金供应量料比去年的1,616吨减少300-400吨。

他预计今年珠宝需求占需求总量的比重将上升，而投资需求会下降。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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