重发-全球贵金属: 2012年全球黄金需求减少,为三年来首次下滑--WGC

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
(重发以删掉倒数第三段段首的赘字)
路透伦敦2月14日 - 世界黄金协会(WGC)周四表示,全球黄金需求去年下滑,为2009年以来首见,因关键的印度和中国市场的珠宝买气降温,且美国和欧洲金币和金条投资减少.
WGC在一份报告中称,尽管今年黄金买气料将回稳,但要回复到金融危机高峰期间的纪录水准仍可能需要一段时间.
"(今年)很难看到需求大幅上扬,"WGC投资主管Marcus Grubb称."需求将维持在高档,但增长幅度大致会在个位数的低档."
"去年消费者黄金需求为4,405吨,若计入让临柜需求,则再加上100吨,"他说."我们预期2013年的水准相当."
Grubb预期金价 会维持在目前的交易区间内,但美国预算协商等事件可能会推高金价.金价今年以来在每盎司1,625-1,695美元区间内交投.
各国央行的黄金买进量在第四季触顶,达145吨.全年而言,央行的黄金买进量维持上升趋势,触及48年高点534.6吨.
但珠宝需求去年整体减少3%至1,908.1吨.印度需求降幅居前.中国紧随其后,下滑1%至510.6吨,为2002年以来首次下滑.
中国去年整体黄金需求持平,印度则全年下滑12%,尽管最后一季增长了35%,因在进口税的预期下,买盘出笼.(完) (编译 王冠中; 审校 王洋)
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路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。