标题新闻：世界黄金协会(WGC)料今年中国黄金需求或创1,000吨纪录，成为全球最大黄金消费国

日本经济：特朗普政策不确定性尚未明显影响企业资本支出--央行官员
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。
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路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的利 福国际集团有限公司已经签署一笔90亿港元(11.6亿美元)五年期贷款，用 于开发香港九龙区的一个房地产项目。 共有10家银行参贷。该贷款提供的综合收益为100个基点。 中国建设银行担任协调行，中银香港担任额度代理行。贷款协议在4 月5日签署。利福国际集团去年11月底通过间接拥有的全资子公司Leader Bright Ltd以73.88亿港元在九龙买入一块14,159平米的土地。根据利福 国际集团11月23日发布的公告，该地块上将建设一个由两个塔楼组成的百 货商场。利福国际集团在香港经营崇光百货。 评级机构很快对利福国际集团的成功中标产生疑虑。惠誉评级11月28 日将该公司评级从“BBB-”下调至“BB+”，称预计该公司收购该地块后 ，杠杆比例将扩大逾一倍。惠誉预计该公司未来几年的净杠杆比率将高居 5.7–6.0倍，2015年底时为2.3倍。 利福国际集团在2016年7月签署一笔80亿港元的五年期再融资贷款， 该贷款提供的最高综合收益为95
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