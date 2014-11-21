金价上扬 因价格回落吸引实货买家进场

金价周四攀升，因数据显示美国通胀上升，且在昨日价格下跌1%后，对价格敏感的亚洲买家的实货买兴重燃。金市投资者关注美国通胀数据。交易商称，在价格跌至1,175美元的低位后，亚洲买家的黄金实货买兴急增。路透