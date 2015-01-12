背景资料：第72届金球奖获奖名单

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透1月11日 - 好莱坞外国记者协会举办的第72届金球奖颁奖典礼周日上演，获奖名单如下：
电影类
剧情类最佳影片
《少年时代》
喜剧/音乐类最佳影片
《布达佩斯大饭店》
剧情类最佳男主角
埃迪·雷德梅尼，《万物理论》
剧情类最佳女主角
朱丽安·摩尔，《我想念我自己》
喜剧/音乐类最佳男主角
迈克尔·基顿, 《鸟人》
喜剧/音乐类最佳女主角
艾米·亚当斯, 《大眼睛》
最佳女配角
帕特丽夏·阿奎特，《少年时代》
最佳导演
理查德·林克莱特，《少年时代》
最佳外语片
《Leviathan》，俄罗斯
最佳动画片
《驯龙高手2》
最佳剧本
《鸟人》（Alejandro Gonzalez Inarritu, Nicolas Giacobone,
Alexander Dinelaris, Armando Bo）
最佳原创配乐
Johann Johannsson，《万物理论》
最佳原创歌曲
“Glory”（电影《Selma》主题曲）- John Legend, Common
电视类
剧情类最佳剧集
《婚外情》
喜剧类最佳剧集
《透明人生》
最佳迷你剧/电视电影
《冰血暴》
剧情类最佳男主角
凯文·史派西，《纸牌屋》
剧情类最佳女主角
Ruth Wilson，《婚外情》
喜剧/音乐类最佳男主角
杰弗里·塔伯，《透明人生》
喜剧/音乐类最佳女主角
Gina Rodriguez，《处女情缘》
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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