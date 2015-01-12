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娱乐体育 | 2015年 1月 12日 星期一 14:14 BJT

背景资料：第72届金球奖获奖名单

路透1月11日 - 好莱坞外国记者协会举办的第72届金球奖颁奖典礼周日上演，获奖名单如下：

电影类

剧情类最佳影片

《少年时代》

喜剧/音乐类最佳影片

《布达佩斯大饭店》

剧情类最佳男主角

埃迪·雷德梅尼，《万物理论》

剧情类最佳女主角

朱丽安·摩尔，《我想念我自己》

喜剧/音乐类最佳男主角

迈克尔·基顿, 《鸟人》

喜剧/音乐类最佳女主角

艾米·亚当斯, 《大眼睛》

最佳女配角

帕特丽夏·阿奎特，《少年时代》

最佳导演

理查德·林克莱特，《少年时代》

最佳外语片

《Leviathan》，俄罗斯

最佳动画片

《驯龙高手2》

最佳剧本

《鸟人》（Alejandro Gonzalez Inarritu, Nicolas Giacobone,

Alexander Dinelaris, Armando Bo）

最佳原创配乐

Johann Johannsson，《万物理论》

最佳原创歌曲

“Glory”（电影《Selma》主题曲）- John Legend, Common

电视类

剧情类最佳剧集

《婚外情》

喜剧类最佳剧集

《透明人生》

最佳迷你剧/电视电影

《冰血暴》

剧情类最佳男主角

凯文·史派西，《纸牌屋》

剧情类最佳女主角

Ruth Wilson，《婚外情》

喜剧/音乐类最佳男主角

杰弗里·塔伯，《透明人生》

喜剧/音乐类最佳女主角

Gina Rodriguez，《处女情缘》

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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