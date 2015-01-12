背景资料：第72届金球奖获奖名单

达米恩·查泽雷成为奥斯卡导演奖项最年轻得主

路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。