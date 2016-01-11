2016年金球奖获奖名单

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透1月10日 - 2016年金球奖周日揭晓，以下为好莱坞外国记者协会给出的获奖名单：
【电影类】
剧情类最佳影片
《荒野猎人》
喜剧/音乐类最佳影片
《火星救援》
剧情类电影最佳男主角
莱昂纳多·迪卡普里奥，《荒野猎人》
剧情类电影最佳女主角
布丽·拉尔森，《房间》
喜剧/音乐类最佳男主角
马特·达蒙，《火星救援》
喜剧/音乐类最佳女主角
詹妮佛·劳伦斯，《乔伊的奋斗》
最佳男配角
西尔维斯特·史泰龙，《奎迪》
最佳女配角
凯特·温丝莱特，《史蒂夫·乔布斯》
最佳导演
亚利桑德罗-冈萨雷斯-伊纳里图，《荒野猎人》
最佳外语片
《索尔之子》（索尔之子）（匈牙利）
最佳动画片
《头脑特工队》
最佳剧本
《史蒂夫·乔布斯》
最佳原创电影配乐
《八恶人》（The Hateful Eight）
最佳原创电影歌曲
Writing's on the Wall（《007：幽灵党》）
【电视类】
剧情类最佳剧集
《黑客军团》
喜剧/音乐类最佳剧集
《丛林中的莫扎特》
喜剧/音乐类最佳女主角
瑞秋·布鲁姆，《疯狂前女友》
喜剧/音乐类最佳男主角
盖尔·加西亚·贝纳尔，《丛林中的莫扎特》
剧情类最佳女主角
塔拉吉·P·汉森，《嘻哈帝国》
剧情类最佳男主角
乔·哈姆《广告狂人》
最佳迷你剧/电视电影
《狼厅》
（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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