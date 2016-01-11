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娱乐体育 | 2016年 1月 12日 星期二 07:24 BJT

2016年金球奖获奖名单

路透1月10日 - 2016年金球奖周日揭晓，以下为好莱坞外国记者协会给出的获奖名单：

【电影类】

剧情类最佳影片

《荒野猎人》

喜剧/音乐类最佳影片

《火星救援》

剧情类电影最佳男主角

莱昂纳多·迪卡普里奥，《荒野猎人》

剧情类电影最佳女主角

布丽·拉尔森，《房间》

喜剧/音乐类最佳男主角

马特·达蒙，《火星救援》

喜剧/音乐类最佳女主角

詹妮佛·劳伦斯，《乔伊的奋斗》

最佳男配角

西尔维斯特·史泰龙，《奎迪》

最佳女配角

凯特·温丝莱特，《史蒂夫·乔布斯》

最佳导演

亚利桑德罗-冈萨雷斯-伊纳里图，《荒野猎人》

最佳外语片

《索尔之子》（索尔之子）（匈牙利）

最佳动画片

《头脑特工队》

最佳剧本

《史蒂夫·乔布斯》

最佳原创电影配乐

《八恶人》（The Hateful Eight）

最佳原创电影歌曲

Writing's on the Wall（《007：幽灵党》）

【电视类】

剧情类最佳剧集

《黑客军团》

喜剧/音乐类最佳剧集

《丛林中的莫扎特》

喜剧/音乐类最佳女主角

瑞秋·布鲁姆，《疯狂前女友》

喜剧/音乐类最佳男主角

盖尔·加西亚·贝纳尔，《丛林中的莫扎特》

剧情类最佳女主角

塔拉吉·P·汉森，《嘻哈帝国》

剧情类最佳男主角

乔·哈姆《广告狂人》

最佳迷你剧/电视电影

《狼厅》

（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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