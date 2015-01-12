背景资料：第72届金球奖获奖名单

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
(本文由路透中文网编译提供) 路透1月11日 - 好莱坞外国记者协会举办的第72届金球奖颁奖典礼周 日上演，获奖名单如下： 电影类 剧情类最佳影片 《少年时代》 喜剧/音乐类最佳影片 《布达佩斯大饭店》 剧情类最佳男主角 埃迪·雷德梅尼，《万物理论》 剧情类最佳女主角 朱丽安·摩尔，《我想念我自己》 喜剧/音乐类最佳男主角 迈克尔·基顿, 《鸟人》 喜剧/音乐类最佳女主角 艾米·亚当斯, 《大眼睛》 最佳女配角 帕特丽夏·阿奎特，《少年时代》 最佳导演 理查德·林克莱特，《少年时代》 最佳外语片 《Leviathan》，俄罗斯 最佳动画片 《驯龙高手2》 最佳剧本 《鸟人》（Alejandro Gonzalez Inarritu, Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris, Armando Bo） 最佳原创配乐 Johann Johannsson，《万物理论》 最佳原创歌曲 “Glory”（电影《Selma》主题曲）- John Legend, Common 电视类 剧情类最佳剧集 《婚外情》 喜剧类最佳剧集 《透明人生》 最佳迷你剧/电视电影 《冰血暴》 剧情类最佳男主角 凯文·史派西，《纸牌屋》 剧情类最佳女主角 Ruth Wilson，《婚外情》 喜剧/音乐类最佳男主角 杰弗里·塔伯，《透明人生》 喜剧/音乐类最佳女主角 Gina Rodriguez，《处女情缘》（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。