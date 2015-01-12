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货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 14:34 BJT

背景资料：第72届金球奖获奖名单

(本文由路透中文网编译提供)
    路透1月11日 - 好莱坞外国记者协会举办的第72届金球奖颁奖典礼周
日上演，获奖名单如下：
    
    电影类
    
    剧情类最佳影片
    《少年时代》
    
    喜剧/音乐类最佳影片
    《布达佩斯大饭店》

    剧情类最佳男主角
    埃迪·雷德梅尼，《万物理论》

    剧情类最佳女主角
    朱丽安·摩尔，《我想念我自己》
    
    喜剧/音乐类最佳男主角
    迈克尔·基顿, 《鸟人》
    
    喜剧/音乐类最佳女主角
    艾米·亚当斯, 《大眼睛》
    
    最佳女配角
    帕特丽夏·阿奎特，《少年时代》
    
    最佳导演
    理查德·林克莱特，《少年时代》
    
    最佳外语片
    《Leviathan》，俄罗斯
    
    最佳动画片
    《驯龙高手2》

    最佳剧本
    《鸟人》（Alejandro Gonzalez Inarritu, Nicolas Giacobone, 
    Alexander Dinelaris, Armando Bo）
    
    最佳原创配乐
    Johann Johannsson，《万物理论》
    
    最佳原创歌曲
     “Glory”（电影《Selma》主题曲）- John Legend, Common
    
    
    电视类
    
    剧情类最佳剧集
    《婚外情》
    
    喜剧类最佳剧集
    《透明人生》

    最佳迷你剧/电视电影
    《冰血暴》

    剧情类最佳男主角
    凯文·史派西，《纸牌屋》
    
    剧情类最佳女主角
    Ruth Wilson，《婚外情》
    
    喜剧/音乐类最佳男主角
    杰弗里·塔伯，《透明人生》
    
    喜剧/音乐类最佳女主角
    Gina Rodriguez，《处女情缘》（完）
    编译：李富强 发稿：王燕焜
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