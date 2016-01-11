2016年金球奖获奖名单

英国政经：若无法与欧盟达成协议，将另寻他法保持竞争力--财政大臣

路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。