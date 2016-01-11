2016年金球奖获奖名单

英国政经：若无法与欧盟达成协议，将另寻他法保持竞争力--财政大臣
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透比佛利山1月10日 - 2016年金球奖周日揭晓，以下为好莱坞外国记者协会给出的获奖名单：
【电影类】
剧情类最佳影片
《荒野猎人》
喜剧/音乐类最佳影片
《火星救援》
剧情类电影最佳男主角
莱昂纳多·迪卡普里奥，《荒野猎人》
剧情类电影最佳女主角
布丽·拉尔森，《房间》
喜剧/音乐类最佳男主角
马特·达蒙，《火星救援》
喜剧/音乐类最佳女主角
詹妮佛·劳伦斯，《乔伊的奋斗》
最佳男配角
西尔维斯特·史泰龙，《奎迪》
最佳女配角
凯特·温丝莱特，《史蒂夫·乔布斯》
最佳导演
亚利桑德罗-冈萨雷斯-伊纳里图，《荒野猎人》
最佳外语片
《索尔之子》（索尔之子）（匈牙利）
最佳动画片
《头脑特工队》
最佳剧本
《史蒂夫·乔布斯》
最佳原创电影配乐
《八恶人》（The Hateful Eight）
最佳原创电影歌曲
Writing's on the Wall（《007：幽灵党》）
【电视类】
剧情类最佳剧集
《黑客军团》
喜剧/音乐类最佳剧集
《丛林中的莫扎特》
喜剧/音乐类最佳女主角
瑞秋·布鲁姆，《疯狂前女友》
喜剧/音乐类最佳男主角
盖尔·加西亚·贝纳尔，《丛林中的莫扎特》
剧情类最佳女主角
塔拉吉·P·汉森，《嘻哈帝国》
剧情类最佳男主角
乔·哈姆《广告狂人》
最佳迷你剧/电视电影
《狼厅》
(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
“我们在等待下一个推动因素，可能来自OPEC、非OPEC、美国页岩油厂商、活跃钻机数量，当然还有库存...不过市场似乎仍处在区间走势。”
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。