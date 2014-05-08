香港《星岛日报》：黄金周内地客减 一叶知秋

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（5月8日社评）
商务及经济发展局局长苏锦梁收到疑含粪便的匿名邮包，初步估计是不满内地旅客涌港者所为。社会上一小撮人针对内地客的抗议和滋扰行动「乐此不疲」之际，刚过去的「5.1黄金周」内地来客数量多年来首次下跌，为香港经济和就业敲响了警钟。
内地来港旅客「逼爆」部分旅游购物旺区和港铁车厢，推高商户租金排挤掉市民日常生活用品小商户，立法会一份研究报告建议，香港在评估旅游业承受能力时，考虑景点、酒店和交通等基建因素之外，还可参照欧盟，兼顾社会承受能力，包括不会令本地居民反感，及令旅客的旅游体验退步到不能接受。
香港需要积极探讨如何扩展接待能力，以及设法降低内地客涌入所出现的副作用，却不应该透过种种丑化、侮辱和滋扰行为，令他们觉得不受香港欢迎。
入境处数字显示，今年「5.1黄金周」访港内地客人次跌至38万8千，是2003年推出自由行政策以来，首次不升反跌。虽然跌幅只是1.6%，但是大家要留意会否是夏去秋来的第一片落叶。
黄金周内地来客减少，乐观的解释，是自由行客已经分散至不同时日来港，不必在黄金周挤在一起。不过，国内外都加强力度吸引旅客，香港面对更大竞争，如果小部分港人还以低劣手段赶客，香港最后承受的打击，将超乎很多人想像。
尤其是中美逐步收紧银根，香港未来几年将进入加息周期，要保持经济和就业兴旺，对旅客的倚赖可能更大。今天赶走了客人，日后再求他们来就更困难。无论政府和业界，都需要设法维持香港对海内外旅客的吸引力，争取内地旅客继续来港。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。