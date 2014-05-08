香港《星岛日报》：黄金周内地客减 一叶知秋

（5月8日社评）

商务及经济发展局局长苏锦梁收到疑含粪便的匿名邮包，初步估计是不满内地旅客涌港者所为。社会上一小撮人针对内地客的抗议和滋扰行动「乐此不疲」之际，刚过去的「5.1黄金周」内地来客数量多年来首次下跌，为香港经济和就业敲响了警钟。

内地来港旅客「逼爆」部分旅游购物旺区和港铁车厢，推高商户租金排挤掉市民日常生活用品小商户，立法会一份研究报告建议，香港在评估旅游业承受能力时，考虑景点、酒店和交通等基建因素之外，还可参照欧盟，兼顾社会承受能力，包括不会令本地居民反感，及令旅客的旅游体验退步到不能接受。

香港需要积极探讨如何扩展接待能力，以及设法降低内地客涌入所出现的副作用，却不应该透过种种丑化、侮辱和滋扰行为，令他们觉得不受香港欢迎。

入境处数字显示，今年「5.1黄金周」访港内地客人次跌至38万8千，是2003年推出自由行政策以来，首次不升反跌。虽然跌幅只是1.6%，但是大家要留意会否是夏去秋来的第一片落叶。

黄金周内地来客减少，乐观的解释，是自由行客已经分散至不同时日来港，不必在黄金周挤在一起。不过，国内外都加强力度吸引旅客，香港面对更大竞争，如果小部分港人还以低劣手段赶客，香港最后承受的打击，将超乎很多人想像。

尤其是中美逐步收紧银根，香港未来几年将进入加息周期，要保持经济和就业兴旺，对旅客的倚赖可能更大。今天赶走了客人，日后再求他们来就更困难。无论政府和业界，都需要设法维持香港对海内外旅客的吸引力，争取内地旅客继续来港。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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