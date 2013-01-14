更正：《逃离德黑兰》和《悲惨世界》成金球奖大赢家

2013年1月12日在加州拍到的《逃离德黑兰》导演本·阿弗莱克。 REUTERS/Gus Ruelas

(第一段“伊朗电影《逃离德黑兰》”翻译有误，应为“关于在伊朗人质的电影《逃离德黑兰》”)

路透加州比佛利山1月13日（记者 Jill Serjeant） - 在周日的金球奖颁奖礼上，关于在伊朗人质的电影《逃离德黑兰》（Argo）和音乐剧《悲惨世界》（Les Miserables）成为大赢家，而此前被看好的《林肯》（Lincoln）只获得一个奖项。

《逃离德黑兰》获得了最佳剧情片奖，其导演本·阿弗莱克（Ben Affleck）获得最佳导演奖，三天前他未能获得奥斯卡最佳导演奖提名。

丹尼尔·戴-刘易斯（Daniel Day-Lewis）凭借斯皮尔伯格导演的《林肯》获得剧情类最佳男主角奖。这是《林肯》获得的唯一奖项，尽管该片获得了七项提名。

《悲惨世界》获得三个奖项：最佳音乐/喜剧片、最佳音乐/喜剧片男主角和最佳女配角奖。

杰西卡·查斯坦（Jessica Chastain）凭借在《刺杀本?拉登》（Zero DarkThirty）中出演年轻的中情局特工获得最佳剧情片女主角奖。

詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence）凭借《乌云背后的幸福线》（Silver Linings Playbook）获得最佳音乐/喜剧片女主角奖。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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