朱迪·福斯特金球奖颁奖礼正式出柜

路透加利福尼亚比佛利山1月13日 - 第70届金球奖颁奖典礼周日举行，好莱坞女影星朱迪·福斯特在颁奖礼上终于承认自己的同性恋者身份，并笑称不会为个人私事而召开新闻发布会。

一向对私生活三缄其口的福斯特在金球奖颁奖礼突然大方承认自己的性取向，令在座的众多明星与好莱坞重量级人物大为吃惊。50岁的福斯特获得第70届金球奖终身成就奖，她曾凭借《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)与《暴劫梨花》(The Accused)两次获封奥斯卡影后。

福斯特并称，就性取向问题，自己一向对家人和亲近的朋友开诚布公。

福斯特在颁奖礼上对近期分手的前女友席妮·伯娜德(Cydney Bernard)表示感谢，“感谢你席妮，我为我们现代的家庭、为我们的孩子而感到骄傲。”二人分手前相伴多年并共同养育两子。

由于未曾公开承认自己为同性恋者，福斯特多年来受同志群体猛烈批评。而福斯特称自己之所以如此在乎个人隐私是因为自己入行太早。

“如果你还是孩童时便已经成为公众人物，你会不顾一切的想要过上真实而又诚实的普通生活，所以你可能会把自己的私生活放在最重要的位置。”福斯特3岁时便已踏入演艺圈。(完)

编译：辛毅 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。