《逃离德黑兰》和《悲惨世界》成金球奖大赢家

全球经济：欧洲财长承认G20将达不到通过改革实现经济额外增长的目标
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加州比佛利山1月13日 - 在周日的金球奖颁奖礼上，电影《逃离德黑兰》（Argo）和音乐剧《悲惨世界》（Les Miserables）成为大赢家，而此前被看好的《林肯》（Lincoln）只获得一个奖项。
《逃离德黑兰》获得了最佳剧情片奖，其导演本·阿弗莱克（Ben Affleck）获得最佳导演奖，三天前他未能获得奥斯卡最佳导演奖提名。
丹尼尔·戴-刘易斯（Daniel Day-Lewis）凭借斯皮尔伯格导演的《林肯》获得剧情类最佳男主角奖。这是《林肯》获得的唯一奖项，尽管该片获得了七项提名。
《悲惨世界》获得三个奖项：最佳音乐/喜剧片、最佳音乐/喜剧片男主角和最佳女配角奖。
杰西卡·查斯坦（Jessica Chastain）凭借在《刺杀本?拉登》（Zero Dark Thirty）中出演年轻的中情局特工获得最佳剧情片女主角奖。
詹妮弗?劳伦斯（Jennifer Lawrence）凭借《乌云背后的幸福线》（Silver Linings Playbook）获得最佳音乐/喜剧片女主角奖。（完）(完)
编译：李富强 发稿：张家伟
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。