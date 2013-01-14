《国土安全》成金球奖电视类最大赢家

(本文由路透中文网编译提供)

路透加利福尼亚州比佛利山1月13日 - 第70届金球奖评选结果周日揭晓，心理惊悚剧《国土安全》连续第二年成为电视类奖项的最大赢家，新剧《衰姐们》（Girls）及该剧的年轻主演一举摘得喜剧类电视剧的几大奖项。

《国土安全》荣获最佳剧情类电视剧，戴米恩·刘易斯（Damian Lewis）凭借该剧摘得最佳剧情类电视剧男主角，克莱尔·丹妮丝(Claire Danes)则凭借该剧摘得最佳剧情类女主角桂冠。

“为了满足（《国土安全》）第一季带给大家的期待，我们所有人都快杀了我们自己，今天的结果表明我们做到了，”该剧制片人艾利克斯·甘萨（Alex Gansa）说道。

今年的金球奖别出心裁，将最佳喜剧类电视剧颁给了《衰姐们》，而不是呼声颇高的《摩登家庭》（Modern Family）。

年仅26岁、自导自演《衰姐们》的莉娜·杜汉姆（Lena Dunham）凭借在剧中的本色演绎荣获喜剧类最佳女主角。

最佳迷你剧\电视电影奖由HBO出品的《规则改变》（Game Change）摘得，朱丽安·摩尔（Julianne Moore）凭借该剧获得最佳迷你剧/电视电影女主角，艾德·哈里斯（Ed Harris）凭借该剧获最佳电视剧男配角。

英国资深女演员麦姬·史密斯(Maggie Smith)凭借在《唐顿庄园》中塑造的尖刻的伯爵夫人一角，赢得最佳迷你剧/电视电影女配角。（完）