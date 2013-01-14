《国土安全》成金球奖电视类最大赢家

全球经济：欧洲财长承认G20将达不到通过改革实现经济额外增长的目标
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加利福尼亚州比佛利山1月13日 - 第70届金球奖评选结果周日揭晓，心理惊悚剧《国土安全》连续第二年成为电视类奖项的最大赢家，新剧《衰姐们》（Girls）及该剧的年轻主演一举摘得喜剧类电视剧的几大奖项。
《国土安全》荣获最佳剧情类电视剧，戴米恩·刘易斯（Damian Lewis）凭借该剧摘得最佳剧情类电视剧男主角，克莱尔·丹妮丝(Claire Danes)则凭借该剧摘得最佳剧情类女主角桂冠。
“为了满足（《国土安全》）第一季带给大家的期待，我们所有人都快杀了我们自己，今天的结果表明我们做到了，”该剧制片人艾利克斯·甘萨（Alex Gansa）说道。
今年的金球奖别出心裁，将最佳喜剧类电视剧颁给了《衰姐们》，而不是呼声颇高的《摩登家庭》（Modern Family）。
年仅26岁、自导自演《衰姐们》的莉娜·杜汉姆（Lena Dunham）凭借在剧中的本色演绎荣获喜剧类最佳女主角。
最佳迷你剧\电视电影奖由HBO出品的《规则改变》（Game Change）摘得，朱丽安·摩尔（Julianne Moore）凭借该剧获得最佳迷你剧/电视电影女主角，艾德·哈里斯（Ed Harris）凭借该剧获最佳电视剧男配角。
英国资深女演员麦姬·史密斯(Maggie Smith)凭借在《唐顿庄园》中塑造的尖刻的伯爵夫人一角，赢得最佳迷你剧/电视电影女配角。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。