高盛称明年亚股表现将优于今年 看好陆股、台股及韩股

路透台北11月28日 -高盛证券亚太区策略分析师刘劲津周四表示，明年亚洲市场表现会优于今年，今年亚洲市场表现跑输成熟市场20%，明年这个趋势有机会逆转，建议上半年加码中国股市及台股，下半年加码韩国股市。

刘劲津今天在一场记者会做出以上表示，同时他还称，高盛给予标普500.SPX明年底的目标指数为1,900点，距离目前指数位置已相去不远，显示美股未来一年向上的空间有限，亚太市场表现则仍看好明年超过10%投报率空间。

“从整个亚洲市场来看，主要主题是往北方走，”他说。

他认为，由于预期明年利率水准可能会往上走，如果流动性收缩对经常帐为负的东南亚国家将会有影响，因此明年亚太股市较为看好北亚，才会调高中国及台湾股市评等至加码，并维持韩国股市的评等为加码。

至于明年亚洲市场资金配置，他则建议，明年上半年建议加码中国及台湾股市，因为高盛预估日本央行可能推出另一轮量化宽松(QE)，投资人担忧日圆贬值将影响韩国出口表现，不过高盛预期明年日圆的目标价为107，显然进一步贬幅已缩减，对韩国经济基本面的影响不大，因此建议下半年加码韩国股市。

展望台股，他指出，美国经济复苏及中国经济明年增长稳定皆对台湾有利，预估明、后年台股盈余还有10%的增长，明年看好电子股表现优于传产股，其中看好传统电子股优于新兴电子股(软体及网路相关个股)。

高盛报告并表示，明年台股目标指数为9,200点，建议投资组合包括台积电(2330.TW)、鸿海(2317.TW)、台达电(2308.TW)、中信金(2891.TW)、日月光(2311.TW)、大立光(3008.TW)、可成(2474.TW)、中寿(2823.TW)及美律(2439.TW)。(完)

(记者 詹静宜 审校 毕晓雯)

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