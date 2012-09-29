高盛预计未来10年中国经济增速将降至7%左右

高盛资产管理公司董事长Jim O'Neill称，未来10年中国经济增速可能降至7%左右，但该国股市的上档空间在金砖国家中依然最富吸引力。他预计，随着中国经济转型，消费有关的企业和医疗保健企业将会受益，依赖重工业生产和重工业大宗商品的企业则可能受损。