高盛称传统指标低估中国石油需求

中国财政赤字具建设性和生产性特质 适度提高赤字率有利经济--专家
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。
路透7月18日 - 高盛(GS.N)周一表示，中国经济持续扩张、近期出台的刺激措施、以及部分成品油的消费量仍在成长，显然已经推升了中国的石油需求。
“传统的需求指标低估了消费量，因为传统指标遗漏了加工增长以及液化石油气(LPG)及混合芳香烃等贸易数据，”高盛分析师在一份客户报告中指出。
高盛设计一项更广泛指标，涵盖这些元素，根据这项指标，中国1-5月石油需求增加46万桶/日，较去年同期增加4%。
高盛表示，仍维持预估中国今年整体石油需求将增加35万桶/日，2017年增加30万桶/日。
“虽然我们仍无成品油产量、贸易及库存变化细节，我们估计我们的指标可能会继续显示需求成长偏强，虽然速度可能放缓，”高盛称。
但高盛也提醒，如果中国经济活动放缓情况加剧，中国石油需求增速仍有低于预期的风险。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。
美国在冷战期间，从意识形态上视苏联为头号敌人，中国是二号敌人，但在1970年代基于地缘政治考虑，打倒昨天的我，改为拉拢中国来制衡苏联，令美中关系正常化，即使苏联在1991年解体，但「联华制俄」依然是美国的既定国策。
PIMCO亚洲投资组合主管Luke Spajic在研究报告中称，中国已发现不可能同时实现三个目标：汇率稳定或固定，资本自由流动，以及货币政策独立。