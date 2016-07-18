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财经视点 | 2016年 7月 18日 星期一 18:33 BJT

高盛称传统指标低估中国石油需求

路透7月18日 - 高盛(GS.N)周一表示，中国经济持续扩张、近期出台的刺激措施、以及部分成品油的消费量仍在成长，显然已经推升了中国的石油需求。

“传统的需求指标低估了消费量，因为传统指标遗漏了加工增长以及液化石油气(LPG)及混合芳香烃等贸易数据，”高盛分析师在一份客户报告中指出。

高盛设计一项更广泛指标，涵盖这些元素，根据这项指标，中国1-5月石油需求增加46万桶/日，较去年同期增加4%。

高盛表示，仍维持预估中国今年整体石油需求将增加35万桶/日，2017年增加30万桶/日。

“虽然我们仍无成品油产量、贸易及库存变化细节，我们估计我们的指标可能会继续显示需求成长偏强，虽然速度可能放缓，”高盛称。

但高盛也提醒，如果中国经济活动放缓情况加剧，中国石油需求增速仍有低于预期的风险。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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