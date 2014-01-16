《综述》高盛和花旗第四季债券交易营收大幅下滑

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
**坚守固定收益业务**
许多固定收益、外汇和商品交易业务复杂且依赖大量的资本。多年来，这些业务为华尔街带来了巨额收益，银行业者大量借入资金，并将这些业务锁定的资本降至最低。
例如在2009年的高峰期，固定收益交易营收占高盛整体营收的48%。在2013年第四季，占比降至25.3%。
一些银行认为，由于营收占比下降，因此需要对其固定收益业务进行较大的调整。
但咨询公司和银行人士称，华尔街许多机构仍不会缩减其交易业务。他们在等待对手首先后撤。对于坚守的机构来说，他们期望债券交易竞争减弱使获利更为丰厚。
高盛财务长Schwartz在电话会议中称，“非常满意”固定收益业务，希望随着竞争者退出而从中受益。
贝莱德 执行长Larry Fink周四在电话会议中称，债市可能正在经历一个疲弱阶段，但很难被抛弃。投资者需要固定收益产品来满足自身的各种需求。
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。