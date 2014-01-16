《综述》高盛和花旗第四季债券交易营收大幅下滑

**坚守固定收益业务**

许多固定收益、外汇和商品交易业务复杂且依赖大量的资本。多年来，这些业务为华尔街带来了巨额收益，银行业者大量借入资金，并将这些业务锁定的资本降至最低。

例如在2009年的高峰期，固定收益交易营收占高盛整体营收的48%。在2013年第四季，占比降至25.3%。

一些银行认为，由于营收占比下降，因此需要对其固定收益业务进行较大的调整。

但咨询公司和银行人士称，华尔街许多机构仍不会缩减其交易业务。他们在等待对手首先后撤。对于坚守的机构来说，他们期望债券交易竞争减弱使获利更为丰厚。

高盛财务长Schwartz在电话会议中称，“非常满意”固定收益业务，希望随着竞争者退出而从中受益。

贝莱德 执行长Larry Fink周四在电话会议中称，债市可能正在经历一个疲弱阶段，但很难被抛弃。投资者需要固定收益产品来满足自身的各种需求。